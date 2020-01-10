É o Bicho: O verão é um barato

Sábado passado a coluna lançou a hashtag #seupetnoES. A ideia é a seguinte: divulgar nosso Estado através de nossos filhos de quatro patas. Para participar, é só tirar uma foto sua com seu pet, ou só de seu pet, em algum lugar do Espírito Santo, postar no seu Instagram e marcar a hashtag. Não esqueça de informar qual é o local. As imagens serão publicadas aqui. Já estamos recebendo algumas. Confira:

Gaia Crédito: Acervo Pessoal

Praia da Guarderia, em Vitória

Gente, a @gaiathegolden está um arraso na entrada da Praia da Guarderia! Ela, na verdade, adora uma câmera, pois fez um ensaio fotográfico neste dia. Cada imagem mais linda que a outra. Fotogênica que só!

Byron Crédito: Acervo Pessoal

Praia de Manguinhos, na Serra

Olha o Byron, American Staffordshire, se esbaldando na Praia de Manguinhos? Seu dono é o @welliington_santos que o deixou aos cuidados da CãoLônia Clube Hotel enquanto esteve fora.

Amorinha Crédito: Acervo Pessoal

Comunidade de Araçatiba, em Viana

A @shihtzu.amorinha está de férias e resolveu se divertir na piscina. Mas não sem antes fazer uma pose e uma foto para postar no Instagram e marcar a hashtag seupetnoES.

Luna Crédito: Acervo Pessoal

Parque Pianista Manolo, em Vitória

A @pequenadog_luna está um charme com essa bandana e esse lacinho! E olha o detalhe das flores? O verão já começou, galera!

Péricles Crédito: Acervo Pessoal

Covento da Penha, em Vila Velha

O @pericles.vix aproveitou o começo de 2020 para subir o Convento da Penha e pedir para Nossa Senhora proteger seus aumigos. E, claro, não poderia sair de lá, sem pedir a sua mãe que fizesse uma foto bem bonita dele com esse monumento histórico, um dos mais importantes do Espírito Santo, ao fundo. Ficou linda a imagem, né?

Shihtzu Familly Crédito: Acervo Pessoal

Museu Vale, em Vila Velha

Impossível resistir ao @toddy_shihtzusfamily embarcando neste trem. Olha a pose dos três na janelinha? O fofurômetro estourou! Boa viagem, galerinha!

Huandra e Hope Crédito: Acervo Pessoal

Curva da jurema, em Vitória

A Huandra Seibel, do projeto @pra.mia, que ajuda animais resgatados nas ruas, arrasou ao lado do seu filho de quatro patas, o Hope, na Curva da Jurema. Quando ele chegou a sua casa, ela fez uma promessa, se ele se curasse, o levaria para passear na praia. Dito e feito. Uma imagem que transmite superação. Linda!

Lola Crédito: Acervo Pessoal

Praia de Camburi, em Vitória