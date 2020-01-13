Vitória registra a madrugada mais quente do verão de 2020

Arquivo: Vitória registrou a madrugada mais quente do verão Crédito: Carlos Alberto

Muitos capixabas tiveram dificuldade para dormir na última noite em Vitória por causa do calor. A cidade, segundo o Instituto Climatempo, teve a madrugada com a sua maior temperatura mínima registrada até agora no verão  25,8 °C, de acordo com medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Já a sensação térmica foi maior ainda, chegando a 31 °C por volta da 1h da madrugada desta segunda-feira (13). A sensação considera, além da temperatura medida, a umidade do ar e a velocidade do vento, entre outros fatores.

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Os últimos dias têm sido de madrugadas com temperaturas elevadas. No dia 8 de janeiro, a temperatura mínima registrada na Capital foi de 25,3 °C.

A semana deve continuar quente no Espírito Santo. Em Vitória, a máxima nesta segunda-feira deve chegar aos 35 °C, de acordo com o Climatempo. Há previsão de pancadas de chuva durante a noite. Na terça-feira (14), a temperatura varia entre 24 °C e 31 °C, e na quarta-feira (15), entre 23 °C e 31 °C.

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