Vitória registra a madrugada mais quente do verão de 2020

Muitos capixabas tiveram dificuldade para dormir na última noite em Vitória por causa do calor. A cidade, segundo o Instituto Climatempo, teve a madrugada com a sua maior temperatura mínima registrada até agora no verão 25,8 °C, de acordo com medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Já a sensação térmica foi maior ainda, chegando a 31 °C por volta da 1h da madrugada desta segunda-feira (13). A sensação considera, além da temperatura medida, a umidade do ar e a velocidade do vento, entre outros fatores.
Os últimos dias têm sido de madrugadas com temperaturas elevadas. No dia 8 de janeiro, a temperatura mínima registrada na Capital foi de 25,3 °C.
A semana deve continuar quente no Espírito Santo. Em Vitória, a máxima nesta segunda-feira deve chegar aos 35 °C, de acordo com o Climatempo. Há previsão de pancadas de chuva durante a noite. Na terça-feira (14), a temperatura varia entre 24 °C e 31 °C, e na quarta-feira (15), entre 23 °C e 31 °C.
INCAPER
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o ar segue abafado por causa da circulação dos ventos ligada a um sistema de alta pressão com centro sobre o mar.