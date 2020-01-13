Faixa em amarelo mostra a região em alerta para chuvas intensas nesta segunda-feira (13) Crédito: Reprodução/Inpe

Your browser does not support the audio element. Inpe emite alerta de chuvas fortes para cinco cidades do Espírito Santo

Muitas cidades cariocas e também a capital Rio de Janeiro amanheceram sob forte chuvas, registraram alagamentos e entraram em estado de atenção para o risco de novos aguaceiros ao longo do dia. A preocupação com os problemas que podem ocorrer em decorrência da grande quantidade de água também se estende para o litoral Sul do Espírito Santo.

Isso porque o Instituto Nacional de Meteorologia (Inpe) emitiu um alerta para a possibilidade de chuvas intensas para as cidades de Anchieta, Marataízes, Presidente Kennedy, Itapemirim e Piúma. O aviso meteorológico tem validade até as 23h59.

O Inpe ressalta que a probabilidade de chuva no Estado é maior para o fim da tarde e à noite, visto que a frente fria está concentrada em São Paulo e se deslocando em direção ao Rio de Janeiro e também Espírito Santo.

TEMPERATURAS

O sol forte não dará trégua nesta segunda-feira (13) e proteger-se com sombrinhas e protetor solar é fundamental Crédito: Fernando Madeira

Já a semana começa mantendo o calor intenso dos últimos dias. As temperaturas seguem elevadas, podendo chegar aos 37 °C na Grande Vitória, de acordo com as previsões do Incaper. Na Região Metropolitana, o ar segue abafado por causa da circulação dos ventos ligada a um sistema de alta pressão com centro sobre o mar.