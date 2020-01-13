Inpe emite alerta de chuvas fortes para cinco cidades do Espírito Santo
Muitas cidades cariocas e também a capital Rio de Janeiro amanheceram sob forte chuvas, registraram alagamentos e entraram em estado de atenção para o risco de novos aguaceiros ao longo do dia. A preocupação com os problemas que podem ocorrer em decorrência da grande quantidade de água também se estende para o litoral Sul do Espírito Santo.
Isso porque o Instituto Nacional de Meteorologia (Inpe) emitiu um alerta para a possibilidade de chuvas intensas para as cidades de Anchieta, Marataízes, Presidente Kennedy, Itapemirim e Piúma. O aviso meteorológico tem validade até as 23h59.
O Inpe ressalta que a probabilidade de chuva no Estado é maior para o fim da tarde e à noite, visto que a frente fria está concentrada em São Paulo e se deslocando em direção ao Rio de Janeiro e também Espírito Santo.
TEMPERATURAS
Já a semana começa mantendo o calor intenso dos últimos dias. As temperaturas seguem elevadas, podendo chegar aos 37 °C na Grande Vitória, de acordo com as previsões do Incaper. Na Região Metropolitana, o ar segue abafado por causa da circulação dos ventos ligada a um sistema de alta pressão com centro sobre o mar.
Ainda assim, algumas nuvens se formam entre o Caparaó e o sul da Região Serrana, provocando pancadas isoladas de chuva com trovoadas, da tarde para a noite. Não chove nas demais áreas do Espírito Santo.