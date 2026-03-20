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Homem joga sacola com fezes em pedestre durante discussão em Cariacica

Os dois homens começaram a discutir e se ofender verbalmente no meio da rua até que a agressão aconteceu. O caso aconteceu em Jardim América

Publicado em 20 de março de 2026 às 18:35

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um pedestre é atingido por uma sacola cheia de fezes lançada por um homem em situação de rua, no bairro Jardim América, em Cariacica. O caso aconteceu nesta semana. (assista acima)

Segundo comerciantes e moradores da região, os dois envolvidos começaram a discutir na rua. Em um momento, é possível ouvir o pedestre (camisa vermelha) irritado, mandando o outro homem sair dali. A partir daí, eles começaram a se ofender verbalmente.

Após ser atingido pela sacola com fezes, o homem escorrega e cai sentado; parte dos dejetos também atinge a parede de um comércio próximo Crédito: Leitor | A Gazeta

Depois de alguns segundos de gritaria e movimentação, o homem em situação de rua (camisa preta) se aproxima do asfalto e pega uma sacola. Ele se levanta e, então, lança a sacola em direção ao outro homem. É quando as fezes se espalham no chão e também atingem a vítima.

O muro da padaria que fica na rua onde aconteceu a confusão também é atingido e fica sujo. Segundo trabalhadores de estabelecimentos da região, o local já está limpo. Outras pessoas ouvidas pelo g1 confirmaram que o conteúdo da sacola era fezes, mas disseram não conhecer nenhum dos homens envolvidos na briga.

O g1ES tentou falar com o homem envolvido na confusão, mas não obteve retorno até a última atualização da reportagem. Procurada, a Polícia Militar do Espírito Santo disse que não houve acionamento para esse caso.

*Com informações do G1 ES

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