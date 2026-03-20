Mais de 10 quilos de drogas são apreendidos em casa de Manguinhos

Mais de 10 quilos de drogas e uma arma foram apreendidos pela Polícia Civil dentro de um imóvel no bairro Manguinhos, na Serra, no Espírito Santo, nesta quinta-feira (19). Além disso, duas balanças de precisão, R$ 422,00 em dinheiro, 13 munições e uma caderneta com anotações sobre o tráfico de drogas também foram recolhidos. Dos entorpecentes, 9,3 quilos eram de substância análoga ao crack e 1,3 quilo era de outra conhecida como PAC.