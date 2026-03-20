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Mais de 10 quilos de drogas são apreendidos em casa de Manguinhos

Publicado em 20/03/2026 às 18h09
Material encontrado pela PC em casa no bairro Manguinhos, na Serra
Material encontrado pela PC em casa no bairro Manguinhos, na Serra Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Mais de 10 quilos de drogas e uma arma foram apreendidos pela Polícia Civil dentro de um imóvel no bairro Manguinhos, na Serra, no Espírito Santo, nesta quinta-feira (19). Além disso, duas balanças de precisão, R$ 422,00 em dinheiro, 13 munições e uma caderneta com anotações sobre o tráfico de drogas também foram recolhidos. Dos entorpecentes, 9,3 quilos eram de substância análoga ao crack e 1,3 quilo era de outra conhecida como PAC.

Os levantamentos apontaram que o imóvel seria um possível depósito de drogas usado por envolvidos com o tráfico, já conhecidos pelos policiais. Um boletim de ocorrência foi registrado e todo o material foi levado para uma unidade policial. A Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi encontrado.

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