Moradora registra chuva de granizo em Castelo, no Sul do ES

Moradora registra granizo em Castelo, Sul do Estado Crédito: Rosangela roly

A chuva de verão chegou mais forte que o normal no Sul do Espírito Santo nesta quarta-feira (8). A moradora Rosangela Roly registrou chuva de granizo em Castelo. O fato aconteceu por volta das 17h, em São Vitório, zona rural da cidade. Segundo ela, a chuva de granizo durou cerca de 30 minutos. Não há informações de que o fato também tenha ocorrido na zona urbana. Por volta das 20h, não havia registros de uma nova ocorrência do tipo, apenas de chuva leve.

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Defesa Civil Estadual e Municipal para apurar informações sobre possíveis danos causados pela chuva, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

PREVISÃO DO TEMPO

Nesta quinta-feira (9), a chuva deve permanecer na Região Serrena, com 80% de probabilidade de chuva em Castelo, segundo números do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (Inpe). Regiões Sul e Serrana possuem previsões semelhantes, com sol pela manhã e pancadas de chuvas isoladas a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas, temperatura mínima de 23 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas a mínima é de 19 °C e máxima é de 30 °C