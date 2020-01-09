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Chuva de verão

Moradora registra chuva de granizo em Castelo, no Sul do ES

Rosangela Roly reside na zona rural e revelou que a chuva durou cerca de trinta minutos, e que não houve nenhum dano na sua propriedade

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 22:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2020 às 22:21
Moradora registra granizo em Castelo, Sul do Estado Crédito: Rosangela roly
A chuva de verão chegou mais forte que o normal no Sul do Espírito Santo nesta quarta-feira (8). A moradora Rosangela Roly registrou chuva de granizo em Castelo. O fato aconteceu por volta das 17h, em São Vitório, zona rural da cidade. Segundo ela, a chuva de granizo durou cerca de 30 minutos. Não há informações de que o fato também tenha ocorrido na zona urbana. Por volta das 20h, não havia registros de uma nova ocorrência do tipo, apenas de chuva leve.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Defesa Civil Estadual e Municipal para apurar informações sobre possíveis danos causados pela chuva, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

PREVISÃO DO TEMPO

Nesta quinta-feira (9), a chuva deve permanecer na Região Serrena, com 80% de probabilidade de chuva em Castelo, segundo números do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (Inpe). Regiões Sul e Serrana possuem previsões semelhantes, com sol pela manhã e pancadas de chuvas isoladas a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas, temperatura mínima de 23 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas a mínima é de 19 °C e máxima é de 30 °C

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