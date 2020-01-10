Internautas reclamam de lugares marcados em praia de Guarapari

Antes das 8 horas, barracas já estavam armadas na Praia das Virtudes mesmo sem ninguém embaixo delas Crédito: Fernando Madeira

Acompanhados por uma publicação em uma rede social, internautas de A Gazeta reclamam de uma situação que vem se repetindo diariamente nas areias de Guarapari, em especial na Praia das Virtudes. Eles afirmam que banhistas têm deixado sombrinhas armadas antes do horário de chegada convencional dos turistas, para demarcar lugar, em uma espécie de loteamento.

Um frequentador da região, Fernando Sales, contou que já presenciou a cena algumas vezes. É um abuso, são várias sombrinhas armadas, sem ninguém utilizando, demarcando a praia. Isso vem acontecendo com frequência nos últimos anos, mais precisamente na época das férias. Reforço a indignação dos banhistas, porque eu mesmo já atestei, reclamou.

No mesmo sentido, Klisman Noimek, gerente de um restaurante da região, afirmou que, no trajeto que faz para ir trabalhar diariamente, passa por quatro praias. Todas ficam assim. É o famoso loteamento, colocam cadeiras e barracas, é horrível, uma falta de compreensão com o outro. Estou aqui há cinco anos e sempre foi assim. Antes de amanhecer as pessoas já vão e colocam sombrinha, para quando der 8h, horário que muitos banhistas chegam, já ter espaço reservado. Aí, a hora que querem, vão e descem para a areia. A prefeitura não faz nada, disse.

A proprietária de um restaurante japonês na Praia das Virtudes, Eliane, reiterou que sempre escuta reclamação dos clientes. Eles vêm aqui e reclamam. E isso sempre aconteceu, seja nas Virtudes, seja em outras praias. Principalmente na Praia do Morro, comentou.