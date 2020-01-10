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Fim de semana com sol forte e temperaturas elevadas em todo o ES

Previsão do tempo não aponta possibilidade de chuvas para sábado (11) e domingo (12) no Espírito Santo. Termômetros podem bater 37°C em Cachoeiro de Itapemirim e 36°C na Grande Vitória

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 12:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 12:10
A ducha vai "trabalhar" bastante neste fim de semana de calor intenso em todo o Estado  Crédito: Vitor Jubini
Fim de semana com sol forte e temperaturas elevadas em todo o ES
Já deixe a cadeira, o protetor solar e os óculos de sol separados, pois vai dar praia e com o calorão típico da estação sendo protagonista. As temperaturas podem chegar a 37°C e não há previsão de chuva para o final de semana no Espírito Santo.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), uma massa de ar seco e quente está estacionada sobre o Estado e deixa o tempo firme. O céu deve ficar limpo nos dois dias e com pouca nebulosidade.

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Na Grande Vitória, o sábado (11) será de tempo firme, com temperaturas variando entre 23ºC e 35°C. Existe possibilidade de vento de intensidade de moderada a forte na região, especialmente no litoral. Na Capital, a máxima não deverá ultrapassar 34°C.
Já no Sul do Espírito Santo, as temperaturas sobem ainda mais, com os termômetros podendo marcar 37°C em Cachoeiro de Itapemirim. O alerta para rajadas de ventos também se estende para essa região do Estado. Nas demais regiões, o cenário de sol forte e calor intenso se repetirá.

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DOMINGO

O domingão deve ser ainda mais quente e seco. Na Grande Vitória, as temperaturas devem subir e chegar à casa dos 36°C. O aviso da possibilidade de ventos fortes na faixa litorânea está mantido não apenas na região metropolitana, mas em todo o litoral capixaba.

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