Sol deve predominar em todo o Espírito Santo nesta sexta-feira

Banhistas aproveitam o dia sol na praia do Morro, em Guarapari Crédito: Ricardo Medeiros

Tão certo como o fim de semana está chegando, o sol deve predominar nesta sexta-feira (10) em todo o Espírito Santo. Uma massa de ar seco e quente deixa o tempo firme e não há previsão de chuva. O mapa do Incaper registra sol forte e poucas nuvens em todas as seis regiões do Estado.

Na Grande vitória, o dia deve ter poucas nuvens e não há previsão de chuva. Os ventos de intensidade moderada a forte, alertados pela Marinha no início da semana, persistem até esta sexta (10). A temperatura mínima deve ser de 23 °C e máxima de 35 °C. As regiões Norte, Noroeste e Nordeste têm previsões semelhantes. Não deve chover, mas haverá uma variação de nuvens pela manhã.

A região Noroeste oferece uma particularidade. As áreas menos elevadas devem ter temperaturas superiores às áreas mais elevadas. Segundo números do Inpe, Barra de São Francisco a mínima deve ser de 20 ºC e a máxima de 32 ºC. Itarana tem mínima de 22 ºc e máxima de 35 ºC.

Na Região Serrana, poucas nuvens e variação de nebulosidade pela manhã. Não deve chover. Assim como no Noroeste, áreas menos elevadas devem ter temperaturas superiores. Santa Teresa tem mínima de 19 ºC e máxima de 31 ºC. Castelo deve ter mínima de 23 ºC e máxima de 36 ºC.

O sul deve seguir a tendência do Estado, não chove e deve ter poucas nuvens. Além disso, estão previstos ventos de moderada a forte intensidade no litoral. Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima é de 22 °C e máxima de 37 °C. Nas áreas altas, a mínima deve ficar em 19 °C e máxima 33 °C.

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