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Coco é vendido a até R$ 6 em praias da Grande Vitória e de Guarapari

Ao contrário do que aconteceu no ano passado, quando era possível encontrar o coco por até R$ 2 ou R$ 3, este ano os preços estão tabelados

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 17:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 17:15
Vera Lucia Oliveira e família curtindo a praia em Coqueiral de Itaparica Crédito: Ricardo Medeiros
Sol, praia e... água de coco. Para muita gente, essa é uma combinação perfeita nos dias de verão. Nas praias da Grande Vitória e de Guarapari, as barraquinhas se espalham pelo calçadão e os fãs da bebida podem escolher onde comprar. Mas o preço pode chegar a até R$ 6.
A reportagem de A Gazeta esteve em praias de Vila Velha, Vitória, Serra e Guarapari. Em todos os locais foi possível encontrar o coco (unidade) por R$ 5. Se você quiser pesquisar um pouquinho, pode encontrar a água de coco por R$ 4 na Praia da Costa ou na Praia do Morro. Os valores são referentes a bebida vendida no próprio coco. 
Mas na praia da Bacutia em Guarapari, por exemplo, a reportagem encontrou mais de um local onde a bebida era vendida por R$ 6. É possível encontrar preços menores para quem prefere as opções no copo, a depender do tamanho do recipiente.

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Ao contrário do que aconteceu no ano passado, quando era possível encontrar o coco por até R$ 2 (em Itaparica) ou R$ 3 (Camburi, Serra e Vila Velha), este ano os preços estão tabelados. 
Apesar do aumento, a turista Vera Lúcia Oliveira, de Belo Horizonte, não vê problemas com o preço atual. "Em Minas a gente acha coco por R$ 1,50. Mas por ser na beira da praia, acho que R$ 5 está bom. É um preço aceitável", afirma a mulher que curte férias com a família no Espírito Santo.

PROMOÇÃO NA PRAIA DO MORRO

Destino certo de muitos capixabas e turistas no verão, Guarapari virou uma opção para Ana Luiza Gomes Pereira, 18 anos, e o pai, Paulo, ganharem dinheiro. A dupla vende, por dia, cerca de 200 cocos em uma barraca na Praia do Morro. Por lá tem até promoção. 
Ana Luiza Gomes Pereira vende de coco na Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Siumara Gonçalves
"O que mais sai aqui na barraca é a cerveja e a água de coco. Vendo três cocos por R$ 10. Muita gente vem pelo preço.  No começo do ano às vendas melhoraram bastante, mas agora o movimento diminuiu um pouco. A barraca é minha e do meu pai. Trabalhamos aqui há cinco anos. Chegamos todo dia às 7 horas e ficamos até às 18 horas", conta.

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