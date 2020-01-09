Coco é vendido a até R$ 6 em praias da Grande Vitória e de Guarapari

Sol, praia e... água de coco. Para muita gente, essa é uma combinação perfeita nos dias de verão. Nas praias da Grande Vitória e de Guarapari, as barraquinhas se espalham pelo calçadão e os fãs da bebida podem escolher onde comprar. Mas o preço pode chegar a até R$ 6.
A reportagem de A Gazeta esteve em praias de Vila Velha, Vitória, Serra e Guarapari. Em todos os locais foi possível encontrar o coco (unidade) por R$ 5. Se você quiser pesquisar um pouquinho, pode encontrar a água de coco por R$ 4 na Praia da Costa ou na Praia do Morro. Os valores são referentes a bebida vendida no próprio coco.
Mas na praia da Bacutia em Guarapari, por exemplo, a reportagem encontrou mais de um local onde a bebida era vendida por R$ 6. É possível encontrar preços menores para quem prefere as opções no copo, a depender do tamanho do recipiente.
Ao contrário do que aconteceu no ano passado, quando era possível encontrar o coco por até R$ 2 (em Itaparica) ou R$ 3 (Camburi, Serra e Vila Velha), este ano os preços estão tabelados.
Apesar do aumento, a turista Vera Lúcia Oliveira, de Belo Horizonte, não vê problemas com o preço atual. "Em Minas a gente acha coco por R$ 1,50. Mas por ser na beira da praia, acho que R$ 5 está bom. É um preço aceitável", afirma a mulher que curte férias com a família no Espírito Santo.
PROMOÇÃO NA PRAIA DO MORRO
Destino certo de muitos capixabas e turistas no verão, Guarapari virou uma opção para Ana Luiza Gomes Pereira, 18 anos, e o pai, Paulo, ganharem dinheiro. A dupla vende, por dia, cerca de 200 cocos em uma barraca na Praia do Morro. Por lá tem até promoção.
"O que mais sai aqui na barraca é a cerveja e a água de coco. Vendo três cocos por R$ 10. Muita gente vem pelo preço. No começo do ano às vendas melhoraram bastante, mas agora o movimento diminuiu um pouco. A barraca é minha e do meu pai. Trabalhamos aqui há cinco anos. Chegamos todo dia às 7 horas e ficamos até às 18 horas", conta.