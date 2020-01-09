A casa dos 27 mineiros: diversão, churrasco e união em Guarapari

Família de Minas Gerais aluga casa para passar temporada de verão em Guarapari Crédito: Ricardo Medeiros

Durante o verão , os mineiros chegam aos montes para aproveitar as praias do Espírito Santo. Em Guarapari , um dos balneários mais procurados pelos turistas, é fácil encontrar casas em que a diversão é garantida nesta época. Conhecemos um desses locais que abriga 27 pessoas da mesma família, e por lá, não faltam brincadeiras e, é claro, o indispensável churrasco.

Os mineiros são de Belo Horizonte e Guanhães, município do interior de Minas Gerais . Alguns vieram de carro e outros de ônibus e viajaram quase 500 quilômetros até Guarapari. Fora mais de sete horas de viagem para chegar na casa que estão hospedados, localizada próxima à Praia do Morro , ponto mais visitado de "Guarapa". A residência possui oito suítes, com camas de solteiro e casal, e espaço para jogos e festa. Perfeito para a criançada.

Quem organiza a farra em família desde 2011 é a professora Débora Nascimento de Almeida, 47 anos, que é apaixonada pelo verão e que faz questão de marcar presença na cidade. Para ela, a 'lonjura' não faz diferença, e o importante é aproveitar a época de férias.

"Somos mineiros, alegres, felizes. Gostamos de Guarapari porque é uma cidade acolhedora. A receptividade é boa e sempre procuramos um imóvel bom, confortável e perto da praia" Débora Nascimento de Almeida - Professora

Família de Minas Gerais aluga casa para passar temporada de verão em Guarapari Crédito: Ricardo Medeiros

Débora e a parentada irão permanecer na cidade por sete dias. Período com muita churrascada acompanhada de feijão tropeiro. Tradição que se depender dela será mantida por muito tempo. A limpeza da casa é compartilhada, além da responsabilidade para preparar o almoço e o jantar para todos.

Ela que sempre junta o grupinho e vem trazendo. Se deixar ela nos traz umas cinco vezes por ano para cá. No fim é muita gente, expôs a auxiliar de escritório Juliana Coelho da Silva, de 41 anos.

E o fato de ter tantos mineiros em praias capixabas faz a família se sentir em casa, pois em cada passeio é possível esbarrar com um conterrâneo.

"É a segunda vez que venho e é muito engraçado sempre encontrar um conhecido na cidade. A gente se sente em casa. Sempre tem alguém que conheço na fila da padaria e na fila do supermercado" Maria do Rosário Ferreira - Doméstica

Família de Minas Gerais aluga casa para passar temporada de verão em Guarapari Crédito: Ricardo Medeiros

Mas se Guaraparis  como a cidade carinhosamente é chamada pela família  é point de praias, opções de shows e entretenimento também não faltam: são várias apresentações de artistas nacionais durante o verão.

Mas a família de 27 mineiros não está muito ligado na programação. O que eles querem mesmo é permanecer juntos na praia, na hora da soneca, na comilança e nos passeios noturnos pela orla.