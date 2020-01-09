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Férias em família

A casa dos 27 mineiros: diversão, churrasco e união em Guarapari

Família percorre quase 500 quilômetros para curtir as férias na Praia do Morro, em  Guarapari. Tradição se mantém há oito anos

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 05:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 05:45
Família de Minas Gerais aluga casa para passar temporada de verão em Guarapari Crédito: Ricardo Medeiros
Durante o verão, os mineiros chegam aos montes para aproveitar as praias do Espírito Santo. Em Guarapari, um dos balneários mais procurados pelos turistas, é fácil encontrar casas em que a diversão é garantida nesta época. Conhecemos um desses locais que abriga 27 pessoas da mesma família, e por lá, não faltam brincadeiras e, é claro, o indispensável churrasco.
Os mineiros são de Belo Horizonte e Guanhães, município do interior de Minas Gerais. Alguns vieram de carro e outros de ônibus e viajaram quase 500 quilômetros até Guarapari. Fora mais de sete horas de viagem para chegar na casa que estão hospedados, localizada próxima à Praia do Morro, ponto mais visitado de "Guarapa".  A residência possui oito suítes, com camas de solteiro e casal, e espaço para jogos e festa. Perfeito para a criançada.
Quem organiza a farra em família desde 2011 é a professora Débora Nascimento de Almeida, 47 anos, que é apaixonada pelo verão e que faz questão de marcar presença na cidade. Para ela, a 'lonjura' não faz diferença, e o importante é aproveitar a época de férias. 
"Somos mineiros, alegres, felizes. Gostamos de Guarapari porque é uma cidade acolhedora. A receptividade é boa e sempre procuramos um imóvel bom, confortável e perto da praia"
Débora Nascimento de Almeida - Professora

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Família de Minas Gerais aluga casa para passar temporada de verão em Guarapari Crédito: Ricardo Medeiros
Débora e a parentada irão permanecer na cidade por sete dias. Período com muita churrascada acompanhada de feijão tropeiro. Tradição que se depender dela será mantida por muito tempo. A limpeza da casa é compartilhada, além da responsabilidade para preparar o almoço e o jantar para todos.
Ela que sempre junta o grupinho e vem trazendo. Se deixar ela nos traz umas cinco vezes por ano para cá. No fim é muita gente, expôs a auxiliar de escritório Juliana Coelho da Silva, de 41 anos.
E o fato de ter tantos mineiros em praias capixabas faz a família se sentir em casa, pois em cada passeio é possível esbarrar com um conterrâneo.
"É a segunda vez que venho e é muito engraçado sempre encontrar um conhecido na cidade. A gente se sente em casa. Sempre tem alguém que conheço na fila da padaria e na fila do supermercado"
Maria do Rosário Ferreira - Doméstica 
Família de Minas Gerais aluga casa para passar temporada de verão em Guarapari Crédito: Ricardo Medeiros
Mas se Guaraparis  como a cidade carinhosamente é chamada pela família  é point de praias, opções de shows e entretenimento também não faltam: são várias apresentações de artistas nacionais durante o verão. 
Mas a família de 27 mineiros não está muito ligado na programação. O que eles querem mesmo é permanecer juntos na praia, na hora da soneca, na comilança e nos passeios noturnos pela orla.
Na verdade, a gente gosta muito de ficar na casa, quase não buscamos festa. É um ambiente bom. Guarapari é conforto para nós, destacou o barbeiro Warley Francisco de Souza, de 25 anos.

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