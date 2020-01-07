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Arena de Verão agita fins de semana em Marataízes

Moradores e turistas poderão participar de atividades esportivas e recreativas, gratuitamente

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 17:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2020 às 17:02
Pelo segundo ano consecutivo, a Arena de Verão agita Marataízes, no Litoral. As atividades (esportivas e recreativas) acontecem nos fins de semana e qualquer pessoa pode participar. A programação, que iniciou no último fim de semana, se estende até o fim do mês de janeiro. Tudo é de graça e ainda haverá sorteio de brindes.
A criançada se divertiu muito durante as partidas de futebol organizadas na Arena de Verão Crédito: WALLACE HUll
A arena está montada na Praia Central. Entre as atividades oferecidas estão: fitdance, zumba, gincana, futevôlei, vôlei, futebol, circuito, alongamento, atividades interativas e recreativas.
Quem dança os males espanta. E muitos aproveitaram a Arena de Verão para fazer jus ao ditado Crédito: WALLACE HUll
"O objetivo desta arena é colocar um espaço para as pessoas se encontrarem e praticarem esporte. A arena vende saúde, a essência de praticar exercício físico, brincar e se exercitar"
Bruno Passoni - Gerente comercial da TV Gazeta Sul
Muitos patrocinadores prestigiaram a Arena de Verão, que chega a seu segundo ano consecutivo Crédito: WALLACE HUll
Serviço: Arena de verão da TV Gazeta Sul
Local: Praia Central de Marataízes
Horários: Das 8h às 13h
Datas: 11 e 12/01
               18 e 19/01
               25 e 26/01

Arena de Verão agita fins de semana em Marataízes

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