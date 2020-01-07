Arena de Verão agita fins de semana em Marataízes

Pelo segundo ano consecutivo, a Arena de Verão agita Marataízes, no Litoral. As atividades (esportivas e recreativas) acontecem nos fins de semana e qualquer pessoa pode participar. A programação, que iniciou no último fim de semana, se estende até o fim do mês de janeiro. Tudo é de graça e ainda haverá sorteio de brindes.