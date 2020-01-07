Arena de Verão agita fins de semana em Marataízes

Pelo segundo ano consecutivo, a Arena de Verão agita Marataízes, no Litoral. As atividades (esportivas e recreativas) acontecem nos fins de semana e qualquer pessoa pode participar. A programação, que iniciou no último fim de semana, se estende até o fim do mês de janeiro. Tudo é de graça e ainda haverá sorteio de brindes.
A arena está montada na Praia Central. Entre as atividades oferecidas estão: fitdance, zumba, gincana, futevôlei, vôlei, futebol, circuito, alongamento, atividades interativas e recreativas.
"O objetivo desta arena é colocar um espaço para as pessoas se encontrarem e praticarem esporte. A arena vende saúde, a essência de praticar exercício físico, brincar e se exercitar"
Serviço: Arena de verão da TV Gazeta Sul
Local: Praia Central de Marataízes
Horários: Das 8h às 13h
Datas: 11 e 12/01
18 e 19/01
25 e 26/01
Local: Praia Central de Marataízes
Horários: Das 8h às 13h
Datas: 11 e 12/01
18 e 19/01
25 e 26/01