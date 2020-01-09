Fuja da gastroenterite: 6 alimentos perigosos de se comer no verão

Praia pede cervejinha e camarãozinho, certo? Bom... É melhor pensar bem antes de encarar certos alimentos no verão. Nesta época de calor intenso, algumas comidas se tornam potencialmente perigosas para a saúde. Em geral, são aquelas que se deterioram com mais facilidade em altas temperaturas.
A gastroenterologista Renata Lugão explica que saber a procedência dos alimentos que serão consumidos é importante. Evite consumir alimentos pasteurizados e prefira os naturais. Mas, se houver dúvida, não arrisque, afirma.
Para te ajudar, listamos os campeões, aqueles alimentos que você deveria evitar ou escolher bem quando e onde comer no verão. O camarão, claro, está entre eles. Segundo a médica, aquela sobra do almoço deve ser guardada o mais rapidamente possível na geladeira. "Às vezes, em pouco tempo alguns alimentos podem estragar por conta do calor. Contamina mais rápido e estraga mais rápido. O ideal é sempre manter dentro da geladeira, em ambiente refrigerado", orienta ela.
Quem gosta de comer saladas cruas deve ter cuidado. "Se a folha for mal higienizada ou tiver contato com uma água contaminada, ou ainda se a salada tiver algum tipo de molho, pode ser uma fonte de intoxicação", observa Renata Lugão.
Aqui vale a regrinha de colocar uma colher de água sanitária a cada litro de água", lembra ela. Outro fato importante é em relação aos utensílios com os quais manipulamos carnes, peixes e crustáceos. "Lave-os bem e cozinhe muito bem os alimentos, pois eles podem ser porta de entrada para as bactérias, alerta.
A Salmonella e a E. coli então entre as principais bactérias que podem causar a gastroenterite. Elas podem ser contraídas através do consumo de água e alimentos contaminados. Pessoas infectadas também podem ser fontes transmissoras de gastroenterite, especialmente as virais.
"Por isso, outra medida importante é em relação à higiene pessoal. O ato de lavar bem as mãos antes de cada refeição e a cada vez que sair do banheiro é importante para evitar uma possível contaminação".
Dores abdominais, náuseas, vômitos, perda de apetite, febre e diarreia são alguns sintomas que não devem ser ignorados, pois podem estar relacionados à gastroenterite. "Em um quadro assim, é preciso buscar auxílio médico imediatamente, pois o paciente vai precisar se hidratar e também promover a reconstrução da flora intestinal", diz a especialista.
Confira os 6 alimentos mais perigosos para sua saúde no verão
Leite e derivados
Juntamente com outros molhos, ela é uma das campeãs de gastroenterite por ser altamente perecível no calor. Cuidado com aquelas produzidas em restaurantes e lanchonetes
Eles podem conter uma bactéria chamada Salmonela, uma das principais bactérias que podem causar gastroenterite. Então, evite ovo frito com gema mole
Evite comer carne crua e mal passada qualquer que seja sua procedência; especialmente a carne e os miúdos de frango, pois há risco de contaminação
É outro alimento que costuma causar intoxicação alimentar. E na maioria das vezes, não dá para saber se ele está estragado. Evite comer se não tiver certeza de quanto tempo ele ficou fora de refrigeração.
Cuidado com a água que você bebe ou usa para preparar os alimentos. Ela pode estar contaminada por bactérias e vírus que causam intoxicação alimentar
Leite, manteiga e outros semelhantes estragam facilmente no verão, podendo causar desde uma irritação gástrica até uma intoxicação ou gastroenterite bacteriana grave