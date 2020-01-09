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Intoxicação

Fuja da gastroenterite: 6 alimentos perigosos de se comer no verão

Em geral, são aquelas que se deterioram com mais facilidade em altas temperaturas. Confira dicas de uma médica gastroenterologista

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 08:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 08:00
Batata-frita, camarão e maionese: alimentos que podem causar intoxicação alimentar, gastroenterite Crédito: Unsplash
Praia pede cervejinha e camarãozinho, certo? Bom... É melhor pensar bem antes de encarar certos alimentos no verão. Nesta época de calor intenso, algumas comidas se tornam potencialmente perigosas para a saúde. Em geral, são aquelas que se deterioram com mais facilidade em altas temperaturas.
A gastroenterologista Renata Lugão explica que saber a procedência dos alimentos que serão consumidos é importante. Evite consumir alimentos pasteurizados e prefira os naturais. Mas, se houver dúvida, não arrisque, afirma.
Para te ajudar, listamos os campeões, aqueles alimentos que você deveria evitar ou escolher bem quando e onde comer no verão. O camarão, claro, está entre eles. Segundo a médica, aquela sobra do almoço deve ser guardada o mais rapidamente possível na geladeira. "Às vezes, em pouco tempo alguns alimentos podem estragar por conta do calor. Contamina mais rápido e estraga mais rápido. O ideal é sempre manter dentro da geladeira, em ambiente refrigerado", orienta ela.
Quem gosta de comer saladas cruas deve ter cuidado. "Se a folha for mal higienizada ou tiver contato com uma água contaminada, ou ainda se a salada tiver algum tipo de molho, pode ser uma fonte de intoxicação", observa Renata Lugão.

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Aqui vale a regrinha de colocar uma colher de água sanitária a cada litro de água", lembra ela. Outro fato importante é em relação aos utensílios com os quais manipulamos carnes, peixes e crustáceos. "Lave-os bem e cozinhe muito bem os alimentos, pois eles podem ser porta de entrada para as bactérias, alerta.
A Salmonella e a  E. coli então entre as principais bactérias que podem causar a gastroenterite. Elas podem ser contraídas através do consumo de água e alimentos contaminados. Pessoas infectadas também podem ser fontes transmissoras de gastroenterite, especialmente as virais.
"Por isso, outra medida importante é em relação à higiene pessoal. O ato de lavar bem as mãos antes de cada refeição e a cada vez que sair do banheiro é importante para evitar uma possível contaminação".
Dores abdominais, náuseas, vômitos, perda de apetite, febre e diarreia são alguns sintomas que não devem ser ignorados, pois podem estar relacionados à gastroenterite. "Em um quadro assim, é preciso buscar auxílio médico imediatamente, pois o paciente vai precisar se hidratar e também promover a reconstrução da flora intestinal", diz a especialista.

Confira os 6 alimentos mais perigosos para sua saúde no verão

Leite e derivados

Juntamente com outros molhos, ela é uma das campeãs de gastroenterite por ser altamente perecível no calor. Cuidado com aquelas produzidas em restaurantes e lanchonetes
Eles podem conter uma bactéria chamada Salmonela, uma das principais bactérias que podem causar gastroenterite. Então, evite ovo frito com gema mole
Evite comer carne crua e mal passada qualquer que seja sua procedência; especialmente a carne e os miúdos de frango, pois há risco de contaminação
É outro alimento que costuma causar intoxicação alimentar. E na maioria das vezes, não dá para saber se ele está estragado. Evite comer se não tiver certeza de quanto tempo ele ficou fora de refrigeração.
Cuidado com a água que você bebe ou usa para preparar os alimentos. Ela pode estar contaminada por bactérias e vírus que causam intoxicação alimentar
Leite, manteiga e outros semelhantes estragam facilmente no verão, podendo causar desde uma irritação gástrica até uma intoxicação ou gastroenterite bacteriana grave

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