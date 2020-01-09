Fuja da gastroenterite: 6 alimentos perigosos de se comer no verão

Batata-frita, camarão e maionese: alimentos que podem causar intoxicação alimentar, gastroenterite Crédito: Unsplash

Praia pede cervejinha e camarãozinho, certo? Bom... É melhor pensar bem antes de encarar certos alimentos no verão. Nesta época de calor intenso, algumas comidas se tornam potencialmente perigosas para a saúde. Em geral, são aquelas que se deterioram com mais facilidade em altas temperaturas.

A gastroenterologista Renata Lugão explica que saber a procedência dos alimentos que serão consumidos é importante. Evite consumir alimentos pasteurizados e prefira os naturais. Mas, se houver dúvida, não arrisque, afirma.

Para te ajudar, listamos os campeões, aqueles alimentos que você deveria evitar ou escolher bem quando e onde comer no verão. O camarão, claro, está entre eles. Segundo a médica, aquela sobra do almoço deve ser guardada o mais rapidamente possível na geladeira. "Às vezes, em pouco tempo alguns alimentos podem estragar por conta do calor. Contamina mais rápido e estraga mais rápido. O ideal é sempre manter dentro da geladeira, em ambiente refrigerado", orienta ela.

Quem gosta de comer saladas cruas deve ter cuidado. "Se a folha for mal higienizada ou tiver contato com uma água contaminada, ou ainda se a salada tiver algum tipo de molho, pode ser uma fonte de intoxicação", observa Renata Lugão.

Aqui vale a regrinha de colocar uma colher de água sanitária a cada litro de água", lembra ela. Outro fato importante é em relação aos utensílios com os quais manipulamos carnes, peixes e crustáceos. "Lave-os bem e cozinhe muito bem os alimentos, pois eles podem ser porta de entrada para as bactérias, alerta.

A Salmonella e a E. coli então entre as principais bactérias que podem causar a gastroenterite. Elas podem ser contraídas através do consumo de água e alimentos contaminados. Pessoas infectadas também podem ser fontes transmissoras de gastroenterite, especialmente as virais.

"Por isso, outra medida importante é em relação à higiene pessoal. O ato de lavar bem as mãos antes de cada refeição e a cada vez que sair do banheiro é importante para evitar uma possível contaminação".

Dores abdominais, náuseas, vômitos, perda de apetite, febre e diarreia são alguns sintomas que não devem ser ignorados, pois podem estar relacionados à gastroenterite. "Em um quadro assim, é preciso buscar auxílio médico imediatamente, pois o paciente vai precisar se hidratar e também promover a reconstrução da flora intestinal", diz a especialista.

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