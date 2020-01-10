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Confusão no Réveillon

Após interdição, Quiosque do Vitalino é reaberto em Vila Velha

Prefeitura desinterditou o local após o proprietário assinar um termo se comprometendo com uma série de medidas, entre elas a não realização de eventos sem autorização

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 17:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 17:53
Quiosque do Vitalino, na Praia de Itaparica, foi reaberto nesta sexta-feira  Crédito: Arquivo
Depois de oito dias de interdição, a Prefeitura de Vila Velha autorizou a reabertura do Quiosque do Vitalino, em Vila Velha. Segundo o órgão, o proprietário do local assinou um termo se comprometendo com uma série de medidas, entre elas, a não realização de shows pirotécnicos sem autorização. O quiosque foi interditado após uma queima de fogos deixar pelo menos oito pessoas feridas durante a festa de virada do ano. 
O Quiosque do Vitalino já funciona nesta sexta-feira (10). Nas redes sociais, o estabelecimento anunciou a desinterdição. De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, o quiosque continuará sendo monitorado e caso descumpra as normas do termo assinado, poderá ser interditado novamente e até perder a concessão. 
Entre as exigências citadas no termo, estão o recolhimento diário de mesas e cadeiras da areia da praia, uso de som em determinado volume e horários (10h-23h), além da não realização de eventos, de qualquer tipo, sem a autorização da prefeitura e do Corpo de Bombeiros. 

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RELEMBRE O CASO

Pelo menos oito pessoas ficaram feridas após uma queima de fogos em uma festa de Réveillon, na Praia de Itaparica em Vila Velha.  O evento teria sido promovido pelo Quiosque do Vitalino e sem autorização da Prefeitura de Vila Velha. 
Segundo o Corpo de Bombeiros, a estrutura de madeira montada pelo quiosque para o estouro dos fogos caiu, fazendo com que os rojões atingissem a multidão na areia. O local também não possuía autorização do Corpo de Bombeiros para realizar show pirotécnico, segundo a corporação.
No dia seguinte, o quiosque foi multado em R$ 6,5 mil pela realização de um evento irregular. Logo depois, no dia 2 de janeiro, o local foi interditado por fiscais da Prefeitura de Vila Velha. De acordo com o Órgão, o quiosque permaneceria interditado até que as investigações do caso fossem concluídas. 
Prefeitura de Vila Velha interdita Quiosque do Vitalino Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Vila Velha

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