Após interdição, Quiosque do Vitalino é reaberto em Vila Velha

Quiosque do Vitalino, na Praia de Itaparica, foi reaberto nesta sexta-feira Crédito: Arquivo

O Quiosque do Vitalino já funciona nesta sexta-feira (10). Nas redes sociais, o estabelecimento anunciou a desinterdição. De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, o quiosque continuará sendo monitorado e caso descumpra as normas do termo assinado, poderá ser interditado novamente e até perder a concessão.

Entre as exigências citadas no termo, estão o recolhimento diário de mesas e cadeiras da areia da praia, uso de som em determinado volume e horários (10h-23h), além da não realização de eventos, de qualquer tipo, sem a autorização da prefeitura e do Corpo de Bombeiros.

RELEMBRE O CASO

Segundo o Corpo de Bombeiros, a estrutura de madeira montada pelo quiosque para o estouro dos fogos caiu, fazendo com que os rojões atingissem a multidão na areia. O local também não possuía autorização do Corpo de Bombeiros para realizar show pirotécnico, segundo a corporação.