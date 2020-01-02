Dono de quiosque em Vila Velha não respeita interdição, diz Prefeitura

"Se ele continuar fazendo isso, vai atrasar o processo administrativo e o quiosque dele vai ficar por mais tempo interditado. Nós vamos continuar indo lá e colocando os cartazes de interdição de volta"

"Queremos que o proprietário do quiosque nos responda, por escrito, por qual motivo ele realizou um evento irregular com queima de fogos. Já fizemos todos esses questionamentos e estamos aguardando uma posição dele"

Juntamente com a interdição, fiscais multaram novamente o proprietário do quiosque. A nova multa, no valor de R$ 3,5 mil, é referente a realização de um evento sem autorização. "A autorização que ele nos pediu foi para instalação de uma tenda. Ele não pediu para realizar um evento como o que ele fez. Qualquer evento precisa ser autorizado pela Prefeitura. Quando isso é desrespeitado, o dono da festa é multado em R$ 3,5 mil, e foi isso que aconteceu", finalizou.