Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Dono de quiosque em Vila Velha não respeita interdição, diz Prefeitura
Acidente com fogos

Dono de quiosque em Vila Velha não respeita interdição, diz Prefeitura

Bruno Vitalino teve o quiosque interditado pela Prefeitura na manhã desta quinta-feira (02). Durante a tarde, ele retirou os cartazes de interdição por três vezes, segundo a fiscalização do município

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 20:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 20:20
Prefeitura de Vila Velha interdita Quiosque do Vitalino Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Vila Velha
Mesmo com o quiosque interditado na manhã desta quinta-feira (02), Bruno Vitalino retirou os cartazes de interdição que haviam sido colocados pela fiscalização municipal, segundo a Prefeitura de Vila Velha. Os fiscais tiveram que voltar ao local três vezes para colocar os cartazes novamente. Vitalino nega que tenha desrespeitado a interdição.
O Quiosque do Vitalino, que fica na Praia de Itaparica, é apontado como palco de uma explosão de fogos que deixou pelo menos oito pessoas feridas na virada do ano.  O local não possuía autorização para realizar o show pirotécnico e o proprietário, Bruno Vitalino, foi multado em R$ 6,5 mil pela Prefeitura. Apesar disso, ele nega que tenha contratado qualquer serviço de fogos.
Na manhã desta quinta-feira (02), fiscais da Prefeitura de Vila Velha foram até o quiosque para interditá-lo. Cartazes de interdição foram fixados no quiosque. Contudo, segundo o coordenador da fiscalização de posturas, Edmar Barbosa Júnior,  eles foram retirados por Vitalino. Fiscais tiveram que retornar ao local, por três vezes, para colocar os cartazes de volta.
"Se ele continuar fazendo isso, vai atrasar o processo administrativo e o quiosque dele vai ficar por mais tempo interditado. Nós vamos continuar indo lá e colocando os cartazes de interdição de volta"
Edmar Barbosa - Coordenador de fiscalização
Apesar disso, Bruno Vitalino nega que retirou os cartazes ou que alguém tenha feito isso. Por mensagem, ele disse que a informação dada pela Prefeitura está errada. 

INTERDIÇÃO E NOVA MULTA 

Segundo a fiscalização, o local foi interditado por questões de segurança até que a investigação administrativa, instaurada pela Prefeitura, seja concluída.
"Queremos que o proprietário do quiosque nos responda, por escrito, por qual motivo ele realizou um evento irregular com queima de fogos. Já fizemos todos esses questionamentos e estamos aguardando uma posição dele"
Edmar Barbosa - Coordenador de fiscalização
Juntamente com a interdição, fiscais multaram novamente o proprietário do quiosque. A nova multa, no valor de R$ 3,5 mil, é referente a realização de um evento sem autorização. "A autorização que ele nos pediu foi para instalação de uma tenda. Ele não pediu para realizar um evento como o que ele fez. Qualquer evento precisa ser autorizado pela Prefeitura. Quando isso é desrespeitado, o dono da festa é multado em R$ 3,5 mil, e foi isso que aconteceu", finalizou. 

INVESTIGAÇÃO NA POLÍCIA

A Polícia Civil abriu investigação para apurar o caso. A ocorrência está sob responsabilidade do 7º Distrito Policial, em Santa Inês, no mesmo município. Investigadores coletam provas e depoimentos que podem ajudar a desvendar o que aconteceu e responsabilizar os culpados. 
Questionada se alguma vítima já havia procurado à polícia, a assessoria de imprensa da Polícia Civil informou que só tem como verificar o registro caso a reportagem possua o número do Boletim de Ocorrência. 

Veja Também

"Todo errado", diz tenente-coronel dos Bombeiros sobre fogos em quiosque

Quiosque envolvido em explosão de fogos já foi palco de outra confusão

Explosão de fogos de artifício em quiosque de Vila Velha deixa feridos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Frango de padaria: 6 receitas especiais para o almoço de domingo
Imagem de destaque
Ex-jogador do Estrela do Norte morre aos 28 anos em Cachoeiro
Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados