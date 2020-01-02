Fiscais da Prefeitura de Vila Velha interditam Quiosque do Vitalino Crédito: Paulo Borges - Secom/PMVV

Your browser does not support the audio element. Prefeitura interdita quiosque após acidente com fogos em Vila Velha

A prefeitura já havia autuado o quiosque e multou o proprietário do estabelecimento em R$ 6,5 mil. A equipe de fiscalização do município realizou uma vistoria no local na tarde de terça-feira (31), véspera de ano novo, e não identificou indícios da realização de queima de fogos. Também não houve solicitação para o show pirotécnico. O Corpo de Bombeiros também já havia informado que o quiosque não possuía autorização para fazer a queima de fogos.

OUTRO LADO

O dono do estabelecimento, Bruno Vitalino, negou, mais uma vez, em entrevista para A Gazeta, que o quiosque tenha sido responsável pela montagem dos fogos. "É mentira. Estou indo à Prefeitura de Vila Velha agora. Eles vão ter que provar que fui eu que fiz a queima de fogos. Tenho vídeos do evento, tenho imagens da queima de fogos que mostram isso", afirmou Vitalino.

A reportagem pediu ao dono do estabelecimento para ter acesso aos vídeos, o que foi negado pelo proprietário do Quiosque do Vitalino.

COMO OCORREU

O acidente aconteceu durante um show pirotécnico no réveillon na Praia de Itaparica, na virada de terça-feira (31) para quarta-feira (1º). Segundo o Corpo de Bombeiros, a estrutura de madeira montada pelo quiosque para o estouro dos fogos caiu, fazendo com que os rojões atingissem a multidão na areia. O local não possuía autorização para realizar a queima de fogos, segundo a corporação.