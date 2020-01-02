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Praia de Itaparica

Prefeitura interdita quiosque após acidente com fogos em Vila Velha

Pelo menos oito pessoas ficaram feridas após uma queima de fogos irregular no réveillon, que teria sido realizada pelo Quiosque do Vitalino, em Vila Velha

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 11:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 11:45
Fiscais da Prefeitura de Vila Velha interditam Quiosque do Vitalino Crédito: Paulo Borges - Secom/PMVV
Prefeitura interdita quiosque após acidente com fogos em Vila Velha
O Quiosque do Vitalino, na Praia de Itaparica, foi interditado pela Prefeitura de Vila Velha na manhã desta quinta-feira (2). Pelo menos oito pessoas ficaram feridas após uma queima de fogos irregular no réveillon, que teria sido realizada pelo estabelecimento.
A prefeitura já havia autuado o quiosque e multou o proprietário do estabelecimento em R$ 6,5 mil. A equipe de fiscalização do município realizou uma vistoria no local na tarde de terça-feira (31), véspera de ano novo, e não identificou indícios da realização de queima de fogos. Também não houve solicitação para o show pirotécnico. O Corpo de Bombeiros também já havia informado que o quiosque não possuía autorização para fazer a queima de fogos.

OUTRO LADO

O dono do estabelecimento, Bruno Vitalino, negou, mais uma vez, em entrevista para A Gazeta, que o quiosque tenha sido responsável pela montagem dos fogos. "É mentira.  Estou indo à Prefeitura de Vila Velha agora. Eles vão ter que provar que fui eu que fiz a queima de fogos. Tenho vídeos do evento, tenho imagens da queima de fogos que mostram isso", afirmou Vitalino.
A reportagem pediu ao dono do estabelecimento para ter acesso aos vídeos, o que foi negado pelo proprietário do Quiosque do Vitalino.

COMO OCORREU

O acidente aconteceu durante um show pirotécnico no réveillon na Praia de Itaparica, na virada de terça-feira (31) para quarta-feira (1º). Segundo o Corpo de Bombeiros, a estrutura de madeira montada pelo quiosque para o estouro dos fogos caiu, fazendo com que os rojões atingissem a multidão na areia. O local não possuía autorização para realizar a queima de fogos, segundo a corporação.
A confusão gerou muita correria e, entre os feridos, está uma idosa de 76 anos, que teve queimaduras na perna, e uma criança de 7 anos. Elas foram socorridas e encaminhadas para hospitais de Vila Velha.

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