Quiosque envolvido em explosão de fogos já foi palco de outra confusão

Confusão em quiosque de Vila Velha Crédito: Foto Leitor

Em janeiro de 2018, Vitalino foi um dos responsáveis pelo Orla Folia, uma espécie de micareta na orla de Itaparica. O evento previa a apresentação da banda Araketu, que não apareceu. Isso teria irritado foliões, que entraram em confronto com a Polícia Militar.

Na época, apesar de a Prefeitura de Vila Velha ter autorizado a realização do show, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e a Polícia Militar foram contrários à liberação do evento. O MP entendeu que não era crível que o bem de uso comum do povo venha a ser privatizado para atender a um determinado interesse econômico em detrimento da coletividade e ingressou com uma ação pedindo o cancelamento do evento, o que não foi atendido pela Justiça.

Confusão no Orla Folia em 2018

A confusão durante o Orla Folia começou quando foi anunciado que a banda Araketu não iria se apresentar. A banda alegou que não teve acerto com o contratante e nem havia recebido nenhum depósito feito em sua conta. Vitalino contestou a banda e disse que o depósito foi realizado. O próprio empresário disse que cerca de 150 mil pessoas compareceram à Avenida Estudante José Júlio de Souza, na Orla de Itaparica.

De acordo com a Polícia Militar, ao saber que o Araketu não iria tocar, os populares jogaram pedras e garrafas contra viaturas que estavam no local e a polícia usou bombas de gás e balas de borracha na tentativa de conter a confusão.

GARRAFA