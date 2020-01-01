Locutor da Rádio América desaparece após deixar o trabalho em Vitória

ATUALIZAÇÃO: Rodrigo Moutinho foi encontrado na tarde desta quarta-feira (01) em Cariacica.
Funcionário mais antigo da rádio América, o locutor Rodrigo Moutinho Medeiros, de 40 anos, está desaparecido desde a tarde dessa terça-feira (31). Ele, que atua na emissora católica de Vitória há mais de 26 anos, foi visto pela última vez no trabalho, no Centro de Vitória.
Rodrigo deixou o serviço por volta das 16h, mas não chegou na casa onde mora com a família, em Laranjeiras. A família já procurou a Polícia Civil para tentar descobrir o paradeiro do profissional da comunicação.
"Nós achamos estranho porque o Rodrigo é muito certinho e não deixaria de avisar caso não fosse para a casa. Ele saiu da rádio tranquilo e não temos conhecimento de nenhum problema que ele estivesse passando. Estamos visitando lugares onde ele poderia estar e entrando em contato com hospitais para ver se o Rodrigo deu entrada", detalhou o diretor executivo da emissora, Alessandro Gomes.
Os familiares tentam ligar para o comunicador, mas o telefone de Rodrigo está desligado. "Parece que uma pessoa conseguiu completar a ligação, mas alguém atendeu e desligou em seguida. Portanto, não dá pra saber se foi ele mesmo quem atendeu", destacou.
Ao sair da sede da emissora, Rodrigo vestia uma camisa da rádio de cor laranja, calça jeans usava mochila. Quem tiver notícias do locutor pode ligar para o número (27) 999445280, disponibilizado pela família.