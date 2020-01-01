Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Emissora católica

Locutor da Rádio América desaparece após deixar o trabalho em Vitória

Rodrigo Moutinho Medeiros, de 40 anos, foi visto pela última vez na emissora, com sede no Centro da Capital

Publicado em 01 de Janeiro de 2020 às 14:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2020 às 14:13
Funcionário mais antigo da rádio América, o locutor Rodrigo Moutinho Medeiros, de 40 anos, está desaparecido Crédito: Reprodução/ Instagram Rádio América
ATUALIZAÇÃO: Rodrigo Moutinho foi encontrado na tarde desta quarta-feira (01) em Cariacica. 
Funcionário mais antigo da rádio América, o locutor Rodrigo Moutinho Medeiros, de 40 anos, está desaparecido desde a tarde dessa terça-feira (31). Ele,  que atua na emissora católica de Vitória há mais de 26 anos, foi visto pela última vez no trabalho, no Centro de Vitória.
Rodrigo deixou o serviço por volta das 16h, mas não chegou na casa onde mora com a família, em Laranjeiras. A família já procurou a Polícia Civil para tentar descobrir o paradeiro do profissional da comunicação.
"Nós achamos estranho porque o Rodrigo é muito certinho e não deixaria de avisar caso não fosse para a casa. Ele saiu da rádio tranquilo e não temos conhecimento de nenhum problema que ele estivesse passando. Estamos visitando lugares onde ele poderia estar e entrando em contato com hospitais para ver se o Rodrigo deu entrada", detalhou o diretor executivo da emissora, Alessandro Gomes.
Os familiares tentam ligar para o comunicador, mas o telefone de Rodrigo está desligado. "Parece que uma pessoa conseguiu completar a ligação, mas alguém atendeu e desligou em seguida. Portanto, não dá pra saber se foi ele mesmo quem atendeu", destacou.
Ao sair da sede da emissora, Rodrigo vestia uma camisa da rádio de cor laranja, calça jeans usava mochila. Quem tiver notícias do locutor pode ligar para o número (27) 999445280, disponibilizado pela família.

Veja Também

Explosão de fogos em Itaparica: idosa e criança entre os feridos

Carro invade sorveteria após acidente na Praia da Costa, em Vila Velha

PM com sinais de embriaguez é detido após bater BMW na Praia da Costa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Picanha suína: 7 receitas fáceis para o sábado
Vista aérea do Bairro da Penha, em Vitória
Briga entre ex-casal termina com homem gravemente ferido em Vitória
Skate em Vitória
Evento gratuito de skate movimenta Vitória com música e pôr do sol em Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados