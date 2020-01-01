Locutor da Rádio América desaparece após deixar o trabalho em Vitória

Funcionário mais antigo da rádio América, o locutor Rodrigo Moutinho Medeiros, de 40 anos, está desaparecido Crédito: Reprodução/ Instagram Rádio América

ATUALIZAÇÃO: Rodrigo Moutinho foi encontrado na tarde desta quarta-feira (01) em Cariacica.

Funcionário mais antigo da rádio América, o locutor Rodrigo Moutinho Medeiros, de 40 anos, está desaparecido desde a tarde dessa terça-feira (31). Ele, que atua na emissora católica de Vitória há mais de 26 anos, foi visto pela última vez no trabalho, no Centro de Vitória.

Rodrigo deixou o serviço por volta das 16h, mas não chegou na casa onde mora com a família, em Laranjeiras. A família já procurou a Polícia Civil para tentar descobrir o paradeiro do profissional da comunicação.

"Nós achamos estranho porque o Rodrigo é muito certinho e não deixaria de avisar caso não fosse para a casa. Ele saiu da rádio tranquilo e não temos conhecimento de nenhum problema que ele estivesse passando. Estamos visitando lugares onde ele poderia estar e entrando em contato com hospitais para ver se o Rodrigo deu entrada", detalhou o diretor executivo da emissora, Alessandro Gomes.

Os familiares tentam ligar para o comunicador, mas o telefone de Rodrigo está desligado. "Parece que uma pessoa conseguiu completar a ligação, mas alguém atendeu e desligou em seguida. Portanto, não dá pra saber se foi ele mesmo quem atendeu", destacou.