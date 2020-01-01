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Primeiro dia do ano

Carro invade sorveteria após acidente na Praia da Costa, em Vila Velha

A motorista do Peugeot quebrou o braço. Ela disse que o condutor do outro veículo estava visivelmente embriagado.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2020 às 11:12

Publicado em 01 de Janeiro de 2020 às 11:12

Um carro invadiu uma sorveteria, na madrugada desta quarta-feira (01), após ser atingido por um outro veículo na Praia da Costa, em Vila Velha. O acidente aconteceu por volta das 6h e o estabelecimento danificado estava fechado no momento da colisão.
A motorista de um Peugeot 206 Passion, que pediu para não ser identificada, contou que tinha acabado de buscar os filhos na praia quando um outro veículo passou pelo sinal vermelho do cruzamento em alta velocidade e bateu no carro dela, que foi parar na sorveteria, derrubando uma proteção do comércio.
Espaço da sorveteria na Praia da Costa ficou destruído Crédito: Caique Verli
A motorista do Peugeot quebrou o braço. Ela disse que o condutor do outro veículo estava visivelmente embriagado. A sorveteria fica na Rua Henrique Moscoso, esquina com a Av. Hugo Musso. 

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