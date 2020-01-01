Carro invade sorveteria após acidente na Praia da Costa, em Vila Velha

Um carro invadiu uma sorveteria, na madrugada desta quarta-feira (01), após ser atingido por um outro veículo na Praia da Costa, em Vila Velha. O acidente aconteceu por volta das 6h e o estabelecimento danificado estava fechado no momento da colisão.
A motorista de um Peugeot 206 Passion, que pediu para não ser identificada, contou que tinha acabado de buscar os filhos na praia quando um outro veículo passou pelo sinal vermelho do cruzamento em alta velocidade e bateu no carro dela, que foi parar na sorveteria, derrubando uma proteção do comércio.
A motorista do Peugeot quebrou o braço. Ela disse que o condutor do outro veículo estava visivelmente embriagado. A sorveteria fica na Rua Henrique Moscoso, esquina com a Av. Hugo Musso.