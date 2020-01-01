Briga termina com tiros e morte após festa de réveillon na Praia da Costa

Uma briga entre dois grupos de amigos terminou com tiros e morte na Praia da Costa, em Vila Velha, após a festa de réveillon, na madrugada desta quarta-feira (01). O crime ocorreu por volta das 3h e, segundo testemunhas, no local ainda havia muitas pessoas que foram à praia comemorar a virada de ano.
Briga termina com tiros e morte após festa de réveillon em Vila Velha
O topógrafo Luiz Henrique Cordeiro Araújo, 27 anos, morreu após ser atingido na areia da Praia da Costa por pelo menos três disparos: dois na cabeça e um nas costas. A vítima estava comemorando a chegada de 2020 com amigos e familiares.
Parentes do topógrafo relataram à Polícia Civil que a confusão teve início depois que duas meninas chutaram garrafas de bebida do grupo da vítima. Os dois grupos começaram a discutir e uma garrafa foi jogada na cabeça de um dos colegas de Luiz.
Em seguida, um rapaz que estava com as meninas apareceu mostrando uma arma de fogo. Parentes da vítima disseram que o topógrafo e os colegas estavam prestes a ir embora quando esse rapaz atirou, atingindo Luiz.
A Guarda Municipal de Vila Velha socorreu a vítima ao Hospital Praia da Costa, mas o topógrafo não resistiu aos ferimentos.
Topógrafo é o profissional que realiza levantamentos topográficos. Ele registra as medidas e a altura de um terreno, por exemplo.