Briga termina com tiros e morte após festa de réveillon na Praia da Costa

Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o crime Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma briga entre dois grupos de amigos terminou com tiros e morte na Praia da Costa, em Vila Velha , após a festa de réveillon, na madrugada desta quarta-feira (01). O crime ocorreu por volta das 3h e, segundo testemunhas, no local ainda havia muitas pessoas que foram à praia comemorar a virada de ano.

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Parentes do topógrafo relataram à Polícia Civil que a confusão teve início depois que duas meninas chutaram garrafas de bebida do grupo da vítima. Os dois grupos começaram a discutir e uma garrafa foi jogada na cabeça de um dos colegas de Luiz.

Em seguida, um rapaz que estava com as meninas apareceu mostrando uma arma de fogo. Parentes da vítima disseram que o topógrafo e os colegas estavam prestes a ir embora quando esse rapaz atirou, atingindo Luiz.

Luiz Henrique foi assassinado após festa de réveillon na Praia da Costa Crédito: Reprodução

A Guarda Municipal de Vila Velha socorreu a vítima ao Hospital Praia da Costa, mas o topógrafo não resistiu aos ferimentos.