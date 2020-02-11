PF desmonta laboratório clandestino de produção de anabolizantes na Serra

PF desmontou laboratório clandestino de produção de anabolizantes na Serra Crédito: Divulgação/ Polícia Federal

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A Polícia Federal desmontou, na Serra , um laboratório ilegal de produção de anabolizantes. Os agentes cumpriam, na manhã desta terça-feira (11), dois mandados de busca e apreensão no município e, em Vila Velha , na casa de investigados por venda ilegal de anabolizantes através das redes sociais.

Oito policiais participaram da operação, que recebeu o nome de Força Extra. Um dos investigados, que não teve o nome divulgado pela Polícia Federal, foi preso em flagrante. No laboratório clandestino na Serra, os policiais apreenderam várias substâncias (insumos), recipientes e apetrechos para a produção, bem como anabolizantes provenientes de outros países (China e Paraguai) sem a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A investigação começou na Delegacia da Polícia Federal de Campinas, em São Paulo, para identificar suspeitos que estavam vendendo substâncias anabolizantes do Paraguai e dos Emirados Árabes, não registradas na Anvisa. As substâncias eram vendidas pelas redes sociais e depois enviadas através dos Correios.

Após as investigações feitas, segundo a PF, foi possível identificar os supostos autores e locais em que estes produtos estavam sendo fabricados, como também armazenados e distribuídos.

Os investigados responderão pelos crimes de venda de medicamentos sem autorização do órgão de vigilância sanitária competente e por falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Pelos dois crimes juntos, os suspeitos podem ser condenados a até 30 anos de prisão.