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"Vovó do Viagra"

Idosa é presa por comercializar anabolizantes e abortivos no ES

Leonora Ponath foi presa na tarde desta quinta-feira (17) em Cariacica

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 19:44

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

18 jan 2019 às 19:44
Leonora Ponath Eliziário, de 63 anos, foi presa na tarde desta quinta-feira (17) Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Uma idosa de 63 anos identificada como Leonora Ponath foi presa na tarde desta quinta-feira (17) suspeita de comercializar substâncias anabólicas, pílulas abortivas e remédios para disfunção erétil. A prisão aconteceu na residência da suspeita, no bairro Cruzeiro do Sul em Cariacica
No local, foram encontrados 5.460 comprimidos para disfunção erétil, 1.080 comprimidos abortivos, 56 ampolas de testoland-depot, 20 ampolas de durateston, quatro frascos de comprimidos de stanozolol e um vidro de stanozolol.
> Após pagamento de fiança, envolvidos no caso de Jads&Jadson são soltos
Segundo o responsável pela operação, delegado Diego Bermond, a detida admitiu os crimes ainda durante a abordagem. “Ela foi identificada na rua, assumiu vender os remédios e depois guiou a equipe policial até a sua residência. No local foram apreendidos os comprimidos para disfunção erétil, para indução do aborto e as ampolas e comprimidos de anabolizantes. Durante a prisão, a idosa chegou a oferecer R$ 10 mil aos policiais para não ser presa”, explicou Bermond.
VEJA FOTOS
De acordo com o delegado, Leonora já possuía passagens pela polícia. “Em 2015, ela foi detida no estado do Paraná. A idosa estava transportando dois mil comprimidos para disfunção erétil em um ônibus vindo do Paraguai”, acrescentou.
Leonora Ponath Eliziário foi encaminhada ao Centro de Triagem de Viana (CTV) e indiciada por tráfico de drogas, corrupção de produtos destinado a fins terapêuticos ou medicinais e corrupção ativa.

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