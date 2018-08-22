Musa fitness sobre anabolizantes: 'Tentação que não vale a pena'

Para chegar à forma de musa fitness, Bruna declara que sempre ouviu os conselhos do seu nutrólogo e também do seu. Usar anabolizantes proibidos é uma tentação no meio fitness, mas tem que ter muito cuidado. Alguns desses produtos nem é feito para humanos, por isso eu defendo a reposição hormonal, que é quase a mesma coisa, só que mais seguro e confiável. Ainda sobre os anabolizantes, a musa conta que é possível alcançar a forma que deseja sem o uso de esteroides, as pessoas precisam de paciência, afinal, o natural não muda da noite para o dia.