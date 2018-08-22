Musa fitness sobre anabolizantes: 'Tentação que não vale a pena'

A modelo Bruna Corrêa conquistou sua fama relâmpago como a mais nova musa fitness após publicar em seu Instagram uma foto da transformação do bumbum depois da dieta rigorosa e muita dedicação na academia. Sempre questionada sobre o uso de anabolizantes ou produtos artificiais para alcançar um corpo perfeito, ela revela que a maioria das musas não são saradas apenas com a ajuda de alimentação restrita e atividade física, e conta que não apoia nenhum tipo de métodos agressivos.
Frequento academia diariamente e sempre me deparei com a oferta de anabolizantes. Sou a favor de uma dieta controlada e realização da reposição hormonal, que é feita com um acompanhamento médico, geralmente em uma clínica especializada na área".
Para chegar à forma de musa fitness, Bruna declara que sempre ouviu os conselhos do seu nutrólogo e também do seu personal trainer. Usar anabolizantes proibidos é uma tentação no meio fitness, mas tem que ter muito cuidado. Alguns desses produtos nem é feito para humanos, por isso eu defendo a reposição hormonal, que é quase a mesma coisa, só que mais seguro e confiável. Ainda sobre os anabolizantes, a musa conta que é possível alcançar a forma que deseja sem o uso de esteroides, as pessoas precisam de paciência, afinal, o natural não muda da noite para o dia.