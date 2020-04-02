Homem morre após se afogar em rio de Aracruz, no Norte do ES

Um homem de 45 anos morreu após se afogar em um rio, localizado no bairro do Limão, em Aracruz, Região Norte do Espírito Santo. A ocorrência foi registrada por volta das 21h desta quarta-feira (1º), mas o corpo da vítima só foi localizado na manhã desta quinta-feira (2).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada para atender a ocorrência ainda durante a noite. Segundo uma testemunha, o homem, que não teve o nome divulgado, teria se afogado quando tomava banho no rio.
Os bombeiros realizaram buscas, mas o homem não foi encontrado. Já na manhã desta quinta-feira (2), as buscas foram retomadas e o corpo da vítima foi encontrado submerso, a cerca de 50 metros do local onde teria se afogado.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser liberado pelos familiares.