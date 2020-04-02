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45 anos

Homem morre após se afogar em rio de Aracruz, no Norte do ES

A ocorrência foi registrada na noite desta quarta-feira (1º), mas o corpo da vítima só foi encontrado na manhã desta quinta-feira (2)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 12:33

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 12:33

Homem morre afogado em rio de Aracruz
Homem morre afogado em rio de Aracruz Crédito: Bombeiros/Equipe de Mergulho
Um homem de 45 anos morreu após se afogar em um rio, localizado no bairro do Limão, em Aracruz, Região Norte do Espírito Santo. A ocorrência foi registrada por volta das 21h desta quarta-feira (1º), mas o corpo da vítima só foi localizado na manhã desta quinta-feira (2).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada para atender a ocorrência ainda durante a noite. Segundo uma testemunha, o homem, que não teve o nome divulgado, teria se afogado quando tomava banho no rio.
Homem morre afogado em rio de Aracruz
Homem morre afogado em rio de Aracruz Crédito: Bombeiros/Equipe de Mergulho
Os bombeiros realizaram buscas, mas o homem não foi encontrado. Já na manhã desta quinta-feira (2), as buscas foram retomadas e o corpo da vítima foi encontrado submerso, a cerca de 50 metros do local onde teria se afogado.

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A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser liberado pelos familiares.

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