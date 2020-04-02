Aracruz investiga transmissão comunitária em caso de Covid-19

Prefeitura de Aracruz inicia trabalho de higienização para combater o covid-19 Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação

A moradora, de 46 anos, reside na sede do município. Segundo o prefeito, ela está em isolamento domiciliar e tem bom estado de saúde. O trabalho realizado agora é para investigar como a contaminação ocorreu e também monitorar as pessoas que tiveram contato com ela.

Não confirmamos ainda, mas a princípio é uma contaminação comunitária, ou seja, de onde você não tem como rastrear. Nossa vigilância sanitária também já está monitorando essa senhora e já começamos a fazer todo um trabalho com quem ela se relacionou nas últimas 24 horas. Estamos fazendo este trabalho através de testes, para detectar se há outras pessoas mais próximas dela que estejam também contaminadas, explicou.

Sobre o caso confirmado na Suzano, o prefeito explicou que se trata de um funcionário que mora e está internado em um hospital da Grande Vitória. Sobre a possibilidade de contaminação de outras pessoas residentes no município, Jones afirmou que testes já foram realizados e deram negativo para moradores de Aracruz que tiveram contato com o funcionário.

Foi feita toda uma análise das pessoas que conviviam com ele, cerca de 12. Destes, quatro ou cinco eram de Aracruz, mas já saíram os testes dessas pessoas daqui da cidade e deram negativo para coronavírus, disse.

O prefeito aproveitou a oportunidade para orientar a população. Queria reforçar a tudo isso que já estamos fazendo: fique em casa. Não saia nas ruas, somente para o necessário. Fique em casa que é o melhor remédio, completou.