A cidade de Aracruz, Norte do Espírito Santo, registrou o primeiro caso confirmado do novo coronavírus. A informação ainda não consta no boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), mas foi confirmada pela Prefeitura do munício na tarde desta quarta-feira (1º).
De acordo com um comunicado publicado nas redes sociais do Executivo, a pessoa infectada é uma mulher de 46 anos, residente na sede do município.
Prefeitura de Aracruz registra primeiro caso confirmado de coronavírus
O Executivo reforçou o pedido para que a população de Aracruz mantenha o isolamento social.