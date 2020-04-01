Prefeitura de Aracruz registra primeiro caso confirmado de coronavírus

Ver essa foto no Instagram

Infelizmente, foi confirmado o primeiro caso de COVID-19 no município de Aracruz. Todos os procedimentos para garantir a recuperação da saúde da pessoa estão sendo adotados. Isso somente reforça as convicções de que a Prefeitura tomou as medidas certas e adequadas para a evitar o agravamento da crise. #pma #prefeituradearacruz #ficaemcasa #saúdearacruz #saúde #aracruzes #aracruz #aracruzespíritosanto #conheçaaracruz #euamoaracruz #ébomviveraqui #espíritosanto