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Covid-19

Prefeitura de Aracruz registra primeiro caso confirmado de coronavírus

A prefeitura afirma que todos os procedimentos para garantir a recuperação da saúde da paciente estão sendo adotados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 16:57

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 16:57

24/03/20 - Novo decreto determina suspensão do transporte municipal em Aracruz
Aracruz registra primeiro caso confirmado de coronavírus Crédito: Prefeitura de Aracruz
A cidade de Aracruz, Norte do Espírito Santo, registrou o primeiro caso confirmado do novo coronavírus. A informação ainda não consta no boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), mas foi confirmada pela Prefeitura do munício na tarde desta quarta-feira (1º).
De acordo com um comunicado publicado nas redes sociais do Executivo, a pessoa infectada é uma mulher de 46 anos, residente na sede do município.
Prefeitura de Aracruz registra primeiro caso confirmado de coronavírus
O Executivo reforçou o pedido para que a população de Aracruz mantenha o isolamento social.

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