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Coronavírus: saiba que cuidados ter com óculos e lentes de contato

Usar lentes é recomendável ou não? E os óculos de grau, podem ser foco de contágio? Tire suas dúvidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 15:00

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 15:00

Homem segurando óculos: acessório deve ser higienizado para evitar contágio por coronavírus
Homem segurando óculos: acessório deve ser higienizado para evitar contágio por coronavírus Crédito: Freepik
Em tempos de pandemia, a ordem é eliminar qualquer coisa que possa servir de foco de contágio por coronavírus. Mas será que os cuidados incluem se ver livre até de óculos de grau e lentes de contato?
De acordo com o cirurgião oftalmológico do Hospital de Olhos de Vitória, César Ronaldo Filho, não há necessidade de remover óculos e lentes. Os óculos, segundo ele, servem como proteção para os olhos, atuando como uma barreira para que o vírus em suspensão no ar não atinja à mucosa do olho. E também servem para evitar que toquemos os olhos. Sem a higiene adequada, no entanto, eles podem ser um problema, já que ficam próximos aos olhos e podem acumular secreção contaminada.
Assim, diz o médico, os óculos precisam ser higienizados sempre que forem retirados da face e ao serem colocados também, pois ficam perto dos olhos, que é uma área de fácil penetração do vírus.
Os óculos funcionam como uma barreira a mais que impede que o vírus chegue próximo aos olhos. De maneira geral é uma proteção, mas é fundamental mantê-lo higienizado. Recomendo que todas as vezes em que for tirá-los e colocá-los faça a higiene do objeto, orienta Ronaldo.

Como lavar

A limpeza adequada dos óculos deve ser realizada com água e sabão. Com as mãos limpas, faça um primeiro enxágue das lentes na torneira, pois esse processo ajuda a retirar o excesso de poeira que pode riscar as lentes na hora de lavar. Algumas casas possuem torneira com água quente, mas ela não deve ser utilizada para higienizar os óculos, pois pode danificar o revestimento das lentes. Depois aplique sabão neutro nas lentes e na armação e enxágue, explica.

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Não se deve utilizar outros tipos de produtos, como loção hidratante, shampoo, sabonete líquido e etc..., eles podem conter álcool em sua composição e prejudicar os tratamentos especiais que são aplicados nas lentes dos óculos.
César Ronaldo disse que para secar as lentes é interessante usar a flanelinha que vem com o óculos ou com um papel toalha bem macio.
A melhor prevenção ao corona e aos demais vírus do trato respiratório é a boa higiene. Em épocas como esta, todo o cuidado é pouco. Devemos manter a higiene ainda mais acirrada, e os estudos têm mostrado que o isolamento social no momento ainda é a melhor opção, reforça o médico.

E as lentes de contato?

Quanto às lentes de contato, a Sociedade Americana de Oftalmologia é mais rigorosa neste período e recomenda às pessoas que deixem de usá-las para evitar contaminação por coronavírus. Já a Sociedade Brasileira de Oftalmologia não acha que é necessário abandonar o uso. A entidade ressalta apenas que é fundamental que cada pessoa adote mais cuidados de higiene, com as mãos e com a própria lente.
"A pessoa deve continuar a desinfecção na solução própria para cada tipo de lente, seja ela gelatinosa seja ela rígida e fazer a higiene criteriosa das mãos antes e após o manuseio das lentes", observa o oftalmologista.

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