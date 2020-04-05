Homem é assassinado a tiros em São Mateus

Um homem, identificado como Rogério de Jesus Conceição, 32 anos, foi assassinado a tiros neste domingo (5), no bairro Porto, em São Mateus, região Norte do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar ao local a vítima já estava sem vida.
Segundo informações da Polícia Militar (PM), o crime aconteceu por volta de 11h15 da manhã. Os militares foram ao local e isolaram a área. Após a morte ser confirmada, a perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada e iniciou os trabalhos de investigação.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser identificado e liberado pelos familiares.
Questionada, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e, até o momento nenhum suspeito foi detido.
A PC destaca ainda que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.