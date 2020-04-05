Homem é assassinado a tiros em São Mateus

O crime aconteceu por volta de 11h15 deste domingo (5), no bairro Porto, em São Mateus Crédito: Internauta

Um homem, identificado como Rogério de Jesus Conceição, 32 anos, foi assassinado a tiros neste domingo (5), no bairro Porto, em São Mateus , região Norte do Espírito Santo . O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar ao local a vítima já estava sem vida.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o crime aconteceu por volta de 11h15 da manhã. Os militares foram ao local e isolaram a área. Após a morte ser confirmada, a perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada e iniciou os trabalhos de investigação.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser identificado e liberado pelos familiares.

Questionada, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e, até o momento nenhum suspeito foi detido.