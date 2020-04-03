Homem morre em acidente na ES 080 em São Domingos do Norte

Um homem morreu em um acidente na tarde desta sexta-feira (3). A ocorrência foi na rodovia ES 080, zona rural de São Domingos do Norte, Noroeste do Espírito Santo.
De acordo com a PM, o motorista, morador de São Gabriel da Palha, estava sozinho no veículo quando colidiu com um caminhão. A vítima ficou presa às ferragens e morreu no local.
A PM informou que a suspeita é de que o condutor tenha dormido no volante, já que o carro invadiu a contramão e bateu no caminhão, segundo relato do caminhoneiro. Ele não teve ferimentos.