Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Noroeste do ES

Homem morre em acidente na ES 080 em São Domingos do Norte

A PM informou que a suspeita é de que o condutor tenha dormido no volante, já que o carro invadiu a contramão e bateu no caminhão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 19:36

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 19:36

Homem morre em acidente na ES 080 em São Domingos do Norte Crédito: Leitor
Um homem morreu em um acidente na tarde desta sexta-feira (3). A ocorrência foi na rodovia ES 080, zona rural de São Domingos do Norte, Noroeste do Espírito Santo.
De acordo com a PM, o motorista, morador de São Gabriel da Palha, estava sozinho no veículo quando colidiu com um caminhão. A vítima ficou presa às ferragens e morreu no local.
A PM informou que a suspeita é de que o condutor tenha dormido no volante, já que o carro invadiu a contramão e bateu no caminhão, segundo relato do caminhoneiro. Ele não teve ferimentos. 

Veja Também

Força tática da PM apreende quase 50 kg de maconha em Vila Velha

Carro invade estabelecimento em acidente no Centro de Vitória

Motociclista morre em acidente no interior de Domingos Martins

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Danilo Gentili faz stand-up em Vitória sobre polêmicas e bastidores da TV
Imagem BBC Brasil
Como a imprensa internacional repercutiu a prisão de Alexandre Ramagem pelo ICE nos EUA
Imagem de destaque
ES tem mais de 6.380 vagas de emprego nesta terça-feira (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados