Homem morre em acidente na ES 080 em São Domingos do Norte Crédito: Leitor

Um homem morreu em um acidente na tarde desta sexta-feira (3). A ocorrência foi na rodovia ES 080, zona rural de São Domingos do Norte, Noroeste do Espírito Santo.

De acordo com a PM, o motorista, morador de São Gabriel da Palha, estava sozinho no veículo quando colidiu com um caminhão. A vítima ficou presa às ferragens e morreu no local.