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Batida

Motociclista morre em acidente no interior de Domingos Martins

A moto bateu em um carro; com o impacto forte, o piloto da moto morreu no local. O motorista do carro não ficou ferido

Publicado em 18 de Março de 2020 às 19:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 19:21
Motociclista morreu na tarde desta quarta-feira (18) após bater contra um carro na ES 165 Crédito: Internauta
Um motociclista morreu na tarde desta quarta-feira (18) após bater em um carro na rodovia ES 165, no interior de Domingos Martins, Região Serrana do Estado. Com o impacto forte, o piloto morreu no local.

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Moto ficou destruída após a batida Crédito: Internauta
Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, a batida aconteceu às 16h, na localidade de São José de Barcelos. As causas do acidente ainda serão investigadas. O resgate chegou a ser acionado, mas verificou que o motociclista morreu no local. O motorista do outro veículo, um Fiat Strada, não ficou ferido.
O nome do motociclista não foi informado. O corpo será encaminhado ao Departamento Médico Legal de Vitória.

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