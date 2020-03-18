Motociclista morre em acidente no interior de Domingos Martins

Um motociclista morreu na tarde desta quarta-feira (18) após bater em um carro na rodovia ES 165, no interior de Domingos Martins, Região Serrana do Estado. Com o impacto forte, o piloto morreu no local.
Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, a batida aconteceu às 16h, na localidade de São José de Barcelos. As causas do acidente ainda serão investigadas. O resgate chegou a ser acionado, mas verificou que o motociclista morreu no local. O motorista do outro veículo, um Fiat Strada, não ficou ferido.
O nome do motociclista não foi informado. O corpo será encaminhado ao Departamento Médico Legal de Vitória.