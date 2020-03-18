Acidente entre carro e carreta mata motorista em Marechal Floriano

Um acidente envolvendo um Gol e uma carreta Scânia carregada de ferragens terminou com a morte do motorista do carro na tarde desta terça-feira (17) durante um forte temporal em toda a Região Serrana do Estado. O vigilante Adalto Junior, 44 anos, morreu após uma colisão frontal entre os dois veículos. As informações são do site Montanhas Capixabas.
A carreta Scânia Vabis havia carregado o material na Grande Vitória e seguia para o município de Castelo, no Sul do Espírito Santo, onde descarregaria o material. A colisão aconteceu em uma curva fechada no quilômetro 76, da Rodovia BR-262, próximo da localidade de Canarinho, no distrito de Victor Hugo.
O carro de passeio teria derrapado na pista molhada da BR-262 e acabou colidindo com a carreta. O motorista da Scânia não se feriu. Uma equipe do Batalhão do Corpo de Bombeiros de Marechal Floriano esteve no local do acidente e constatou a morte do vigilante.