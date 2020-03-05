Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Causas de acidentes de trânsito andam na contramão da sensatez
Opinião da Gazeta

Causas de acidentes de trânsito andam na contramão da sensatez

Motorista que causou a morte de universitária em Vila Velha, na quarta-feira (4), foi autuado por embriaguez. Caso engrossa as estatísticas que apontam que 9 em cada 10 acidentes de trânsito poderiam ser evitados com mais bom senso

Publicado em 05 de Março de 2020 às 14:41

Públicado em 

05 mar 2020 às 14:41

Colunista

O Ford Ka ficou completamente destruído após causar o acidente em Vila Velha Crédito: Internauta
A frase pronta diz que “acidentes acontecem”. Mas, no trânsito, a maioria dos eventos trágicos não é mera fatalidade inevitável, mas sim resultado de escolhas infelizes. E a mais fatal delas, a imprudência, fez mais uma vítima nesta quarta-feira (4), no Espírito Santo. Ramona Bergamine Toledo morreu, quando estava parada em um semáforo com sua moto.
A universitária foi atingida por um veículo que invadiu a contramão, na Av. Lindenberg, em Vila Velha. O motorista do Ford Ka que causou a colisão, que envolveu ainda um ônibus e outro carro, recusou-se a realizar o teste do bafômetro, de acordo com a Polícia Militar. Ele foi autuado por embriaguez ao volante. 

Veja Também

"Quero que ele fique preso", diz irmã de jovem morta por motorista embriagado

A tragédia engrossa as estatísticas de violência no trânsito causadas pela insensatez, em um país em que mais de 90% dos acidentes estão ligados às atitudes dos condutores e, portanto, poderiam ser evitados. Em condição de maior vulnerabilidade nas ruas e estradas, os motociclistas são as maiores vítimas, somando oito em cada dez pessoas atendidas por acidentes no SUS. Casos de invalidez permanente cresceram 142% em dez anos.
O aumento constante da frota de veículos, que tem o déficit do transporte público nos grandes centros como uma das causas, acende um alerta. É preciso investimento de governos na estrutura de vias e em mobilidade. No entanto, milhões em verbas não serão capazes de mudar esse cenário enquanto motoristas, motociclistas e pedestres não assumirem seu protagonismo nessa luta. Educação é o caminho mais seguro.

Veja Também

Universidade onde jovem morta em acidente estudava se solidariza com família

Tópicos Relacionados

Acidente trânsito Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Novo 'O Diabo Veste Prada' é uma versão 'água com açúcar' do original?
Homem querendo fazer xixi
Acordar para fazer xixi à noite é normal? Urologista explica sinais de alerta
Adolescente cansado
“Jet lag social”: entenda o efeito de dormir tarde e acordar cedo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados