Universidade onde jovem morta em acidente estudava se solidariza com família

Ramona Bergamini Toledo, morta em acidente em Vila Velha Crédito: Reprodução/Facebook

A morte trágica da universitária Ramona Bergamini Toledo , de 19 anos, no fim da noite desta quarta-feira (04), repercutiu entre amigos e colegas da universidade onde ela cursava Fisioterapia, em Vila Velha.

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A jovem, que completaria 20 anos neste mês, morreu após ser atingida por um carro que cruzou a Avenida Carlos Lindenberg e atingiu violentamente a moto em que ela estava. No momento do acidente, Ramana estava esperando o semáforo abrir em um cruzamento já próximo de onde morava.

No fim da manhã desta quinta-feira (05), a Universidade de Vila Velha (UVV), onde a Ramona estudava e havia iniciado a graduação recentemente, se solidarizou, em nota com a família da ex-aluna.

"A Universidade Vila Velha (UVV) manifesta sua irrestrita solidariedade aos familiares e amigos da estudante Ramona Bergamini Toledo. A jovem estava cursando o primeiro período do curso de fisioterapia na instituição e faleceu na noite desta quarta-feira (04), em decorrência de um acidente de trânsito, na Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha. Neste momento de pesar, a UVV se sensibiliza com as famílias, amigos, professores e colegas de curso da jovem, a quem presta condolências e sinceros sentimentos", finaliza a instituição.

MOTORISTA SERÁ PRESO

Também na manhã desta quinta, a Polícia Civil informou que o motorista responsável pelo acidente, identificado pela Guarda de Trânsito de Vila Velha como Wilker Wailant, de 36 anos, foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado por estar dirigindo sob influência de álcool, e será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

O Ford KA invadiu a pista contrária e atingiu em cheio a moto pilotada por Romana Crédito: Internauta