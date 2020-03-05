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Acidente na Lindenberg

'Quero que ele fique preso', diz irmã de jovem morta por motorista embriagado

'Ela estava muito feliz, com uma vida inteira pela frente, para um imprudente bêbado pegar a contramão, matar ela a um quarteirão de chegar em casa', desabafou Pamela Cerqueira, irmã de Ramona Bergamini

Publicado em 05 de Março de 2020 às 11:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 11:43
Ramona morre após ter a moto atingida pelo carro dirigido por Wilker Wailant em Vila Velha Crédito: Internauta
Uma jovem cheia de sonhos e com uma vida inteira pela frente. Assim a agente socioeducativa Pamela Cerqueira Rocha, 34 anos, descreve a irmã, Ramona Bergamini Toledo, de 19 anos, morta após um motorista invadir a contramão na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha.
A jovem foi morta enquanto voltava para casa após trabalhar à noite para um aplicativo de entrega de comida. Ramona iniciou a faculdade há menos de um mês.
"Estava em um período muito feliz da vida dela, começando a faculdade. Uma coisa que ela queria muito que é fisioterapia, vivendo o melhor momento da vida dela. Era um sonho e ela estava muito feliz, com uma vida inteira pela frente, para um imprudente bêbado pegar a contramão, matar ela a um quarteirão de chegar em casa e acabar com o sonho de uma família inteira"
Pamela Cerqueira Rocha - Irmã da vítima
Agora no sábado, ela participaria da "cerimônia do jaleco", quando a faculdade entrega a roupa. É tipo um 'marco de início' do curso. Toda a família dela de Pancas, incluindo a mãe, viria para Vila Velha participar. A vítima vai ser enterrada na cidade natal. Antes, familiares e amigos vão velar o corpo na Assembleia de Deus, no bairro Nossa Senhora da Penha. Ramona morava em Vila Velha há mais de dez anos.

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Indignada, a família pede justiça. "Quero que ele fique preso, afinal, ele assumiu o risco de beber e dirigir", comentou.

MOTORISTA É AUTUADO POR EMBRIAGUEZ

Acidente com morte na Avenida Carlos Lindenberg Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Em nota, a Polícia Militar informou que o motorista do Ford KA, identificado como Wilker Wailant, se recusou a realizar o teste do bafômetro no local do acidente. Também por nota, a Polícia Civil informa que o motorista, de 36 anos, foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado por estar dirigindo sob influência de álcool, e será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

O ACIDENTE

Um grave acidente envolvendo quatro veículos - dois carros, um ônibus do Transcol e uma motocicleta - na Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha, resultou na morte da universitária Ramona Bergamine Toledo, no fim da noite desta quarta-feira (04), segundo informações da Guarda de Trânsito do município.
De acordo com o boletim da Guarda de Trânsito, a vítima era estudante do curso de Fisioterapia da Universidade de Vila Velha (UVV) e conduzia a moto modelo Honda Biz. Ramona estava parada com a motocicleta em um semáforo do cruzamento próximo ao antigo Makro, quando o Ford KA, que seguia em direção ao Centro de Vila Velha, dirigido por Wilker Wailant cruzou a avenida, subiu no canteiro central, invadiu a contramão, atingindo em cheio a moto e também a estudante.
Ramona morreu no local. Ela tinha nas costas uma mochila de entrega de comida por aplicativo. A força do acidente foi tanta que o Ford KA ainda bateu em um Renaut Sandero, dirigido por Maria Aparecida Figueiredo. Com o impacto, o veículo acabou projetado e bateu em ônibus do Sistema Transcol. Os ocupantes do coletivo, assim como o motorista Alexandro Carvalho de Souza, não se feriram.
Já a condutora do Sandero foi socorrida pelo Samu com ferimentos leves e encaminhada para um hospital. O motorista que conduzia o Ford KA, também se feriu após provocar o grave acidente e foi socorrido e internado em um hospital de Vila Velha. O estado de saúde dele, contudo, é desconhecido.

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