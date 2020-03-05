Universitária morre em acidente em Vila Velha Crédito: Internauta

Your browser does not support the audio element. Estudante de Fisioterapia morre após motorista invadir contramão em Vila Velha

Um grave acidente envolvendo quatro veículos - dois carros, um ônibus do Transcol e uma motocicleta - na Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha, resultou na morte da universitária Ramona Bergamini Toledo, no fim da noite desta quarta-feira (04), segundo informações da Guarda de Trânsito do município.

De acordo com o boletim da Guarda de Trânsito, a vítima era estudante do curso de Fisioterapia da Universidade de Vila Velha (UVV) e conduzia a moto modelo Honda Biz. Ramona estava parada com a motocicleta em um semáforo do cruzamento próximo ao antigo Makro, quando o Ford KA, que seguia em direção ao Centro de Vila Velha, dirigido por Wilker Wailant cruzou a avenida, subiu no canteiro central, invadiu a contramão, atingindo em cheio a moto e também a estudante. Ramona morreu no local. Ela tinha nas costas uma mochila de entrega de comida por aplicativo.

A força do acidente foi tanta que o Ford KA ainda bateu em um Renaut Sandero, dirigido por Maria Aparecida Figueiredo. Com o impacto, o veículo acabou projetado e bateu em ônibus do Sistema Transcol. Os ocupantes do coletivo, assim como o motorista Alexandro Carvalho de Souza, não se feriram. Já a condutora do Sandero foi socorrida pelo Samu com ferimentos leves e encaminhada para um hospital.

Estudante de Fisioterapia morre ao ser atingida por carro na Carlos Lindenberg

Nas redes sociais, o perfil de Ramona compartilhou a informação da morte dela no acidente. Amigos comentaram que ela estava trabalhando quando acabou atingida pelo Ford KA e lamentaram a perda repentina da universitária.

Na manhã desta quinta-feira (05), destroços da motocicleta estavam espalhados pela pista e os dois veículos envolvidos permaneciam às margens da Carlos Lindenberg, um em cada sentido.

Acidente com morte na Avenida Carlos Lindenberg Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Apesar dos muitos destroços e dos carros à beira da pista, o trânsito fluía normalmente nesta quinta-feira.

O motorista que conduzia o Ford KA também se feriu após provocar o grave acidente e foi socorrido e internado no Hospital Vila Velha, para onde também foi encaminhada a motorista do Sandero. O estado de saúde dos condutores é desconhecido.

JOVEM FARIA 20 ANOS ESTE MÊS

Ramona completaria 20 anos esse mês . Considerada pela família como uma "menina trabalhadora", a jovem atuava como entregadora de lanches via aplicativo porque gostava de ser independente e ter o próprio dinheiro.

RECUSA AO BAFÔMETRO

Em nota, a Polícia Militar informou que o motorista do Ford KA se recusou a realizar o teste do bafômetro no local do acidente. Já a Polícia Civil comunicou que a ocorrência ainda está em andamento pelo delegado plantonista de Vila Velha.

O corpo de Romana foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e também ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.

PRISÃO

Por volta das 11 horas desta quinta-feira, a Polícia Civil informou que o motorista que provocou o acidente e a morte da universitária foi autuado por embriaguez ao volante e será levado ao presídio assim que tiver condições clínicas para deixar o hospital onde está internado.

"QUERO QUE ELE FIQUE PRESO"

A irmã de Ramona, Pamela Cerqueira Rocha, contou que a jovem estava muito feliz e tinha acabado de começa a faculdade de fisioterapia. No próximo sábado (7), ela participaria da "cerimônia do jaleco", quando a faculdade entrega a roupa como forma de marcar o início do curso. A família quer justiça: "Quero que ele fique preso", afirmou a irmã

UVV SE SOLIDARIZA COM A FAMÍLIA