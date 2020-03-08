Vila Velha: duas mortes em quatro acidentes de trânsito em menos de 72h

Motorista Wilker Wailant, que dirigia este carro, causou um acidente que envolveu outros três automóveis Crédito: Fernando Madeira

Nesta semana, o trânsito em Vila Velha foi marcado pela violência. Ao todo, foram quatro acidentes em um intervalo inferior a 72 horas. Se não bastassem essas batidas e atropelamentos entre a madrugada da última quarta-feira (4) e a tarde do último sábado (7), duas pessoas acabaram morrendo em consequência deles: um idoso de 68 anos e uma estudante de apenas 19 anos.

O CASO RAMONA

Ramona trabalhava com entrega por meio de aplicativos para pagar estudos na universidade Crédito: Internauta

De acordo com informações da Guarda Municipal de Trânsito, ela estava voltando do trabalho e aguardava a abertura de um semáforo. Ela morreu na hora. O caso gerou revolta da família e um protesto de motoboys , que trabalhavam com a jovem. A força da batida foi tanta que ainda envolveu um ônibus do Transcol e um segundo carro, cuja motorista também ficou ferida.

ATROPELADO PELO PRÓPRIO ÔNIBUS

O ônibus da empresa de turismo ficou preso em uma árvore, que acabou cortada pelo Corpo de Bombeiros Crédito: Divulgação / Família

No entanto, depois de ligar o automóvel e sair dele por alguns instantes, o idoso de 68 anos percebeu que ele começou a se movimentar e tentou pará-lo. Nessa tentativa, ele acabou atropelado. O ônibus só parou quando atingiu uma árvore, que precisou ser cortada para a retirada do veículo.

BATIDA ENTRE DOIS CARROS

Entre esses acidentes, ainda deu tempo de acontecer uma batida entre dois carros na Avenida Carlos Lindenberg , na noite da sexta-feira (6). De acordo com testemunhas, a colisão aconteceu por volta das 20h40, depois de um carro prata avançar um sinal vermelho em alta velocidade. O condutor do automóvel seria motorista de aplicativo e levava uma adolescente de 16 anos.

Acidente na Avenida Carlos Lindenberg

A jovem ficou levemente ferida e foi encaminhada a um hospital particular de Vila Velha. Já o motorista do outro carro foi socorrido para o Hospital São Lucas, em Vitória. O estado de saúde dele é desconhecido. Por causa do acidente, no qual um carro acabou em cima do outro, duas faixas da via precisaram ser interditadas.

HOMEM ATROPELADO POR MOTO

A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência (Samu), que realizou as primeiras assistências ainda no local. De lá, o homem foi levado para um hospital da região. O estado de saúde dele não foi informado, assim como a idade.

ORIENTAÇÕES E CUIDADOS

Todos esses acidentes dos últimos dias foram causados por fator humano, de acordo com Valter Siqueira, que é coordenador do Grupamento de Trânsito da Guarda Municipal de Vila Velha. Ou seja, aconteceram em decorrência de alguma infringência às normas ou às leis, de falta de prudência ou de desatenção.

Se há uma sinalização, um semáforo ou uma indicação de uma velocidade máxima é porque foram feitos estudos de impactos por uma equipe de engenharia de trânsito. Ou seja, o desrespeito leva a esse tipo de ocorrência. Por isso, nossa orientação é que os motoristas estejam sempre atentos, dirijam de forma defensiva e obedeçam às leis, afirmou.

Veja Também Causas de acidentes de trânsito andam na contramão da sensatez