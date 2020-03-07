Acidente na Avenida Lindenberg deixa dois feridos em Vila Velha

Um acidente com dois veículos, entre eles um motorista de aplicativo, deixou dois feridos na noite desta sexta-feira (6), na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. De acordo com testemunhas, a colisão ocorreu por volta das 20h40, quando o condutor do carro prata, um Etios, avançou o sinal em alta velocidade e colidiu com o automóvel cinza, um Citroën.
Segundo testemunhas, o motorista do carro prata é motorista de aplicativos e levava uma adolescente de 16 anos no banco de trás. Ela ficou levemente ferida. A jovem foi encaminhada a um hospital particular de Vila Velha e está em observação. Já o motorista do outro veículo foi levado ao Hospital São Lucas, em Vitória. O estado de saúde dele é desconhecido.
O condutor do Etios preferiu não falar com a reportagem. Por conta do acidente, duas faixas da Avenida Carlos Lindenberg foram interditadas.
Acidente na Avenida Carlos Lindenberg
*Com informações de Tiago Félix, da TV Gazeta