Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Acidente na Avenida Lindenberg deixa dois feridos em Vila Velha
Colisão em Vila Velha

Acidente na Avenida Lindenberg deixa dois feridos em Vila Velha

Colisão aconteceu por volta das 20h40, quando o Etios prata avançou o sinal em alta velocidade e bateu no Citroën, segundo testemunhas

Publicado em 06 de Março de 2020 às 22:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 22:50
Colisão entre dois carros na Avenida Carlos Lindenberg Crédito: Tiago Félix
Um acidente com dois veículos, entre eles um motorista de aplicativo, deixou dois feridos na noite desta sexta-feira (6), na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. De acordo com testemunhas, a colisão ocorreu por volta das 20h40, quando o condutor do carro prata, um Etios, avançou o sinal em alta velocidade e colidiu com o automóvel cinza, um Citroën.
Segundo testemunhas, o motorista do carro prata é motorista de aplicativos e levava uma adolescente de 16 anos no banco de trás. Ela ficou levemente ferida. A jovem foi encaminhada a um hospital particular de Vila Velha e está em observação. Já o motorista do outro veículo foi levado ao Hospital São Lucas, em Vitória. O estado de saúde dele é desconhecido.
O condutor do Etios preferiu não falar com a reportagem. Por conta do acidente, duas faixas da Avenida Carlos Lindenberg foram interditadas.

Acidente na Avenida Carlos Lindenberg

Veja Também

Acidente em que mulher saiu de carro só de calcinha no ES é investigado

Caso Ramona: motorista tem alta de hospital e vai para presídio no ES

*Com informações de Tiago Félix, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Prisioneiros algemados e executados: as acusações de crimes de guerra contra o soldado mais condecorado da Austrália
Purê de aipim/mandioca
Aprenda a preparar purê de aipim para as refeições do dia a dia
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados