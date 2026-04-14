ES tem mais de 6.380 vagas de emprego nesta terça-feira (14)

Oportunidade para trabalhar com carteira assinada Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 6.382 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta terça-feira (14). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 900, sendo 68 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para operador de caixa, atendente, motorista, balconista, entre outros postos. 900, sendo 68 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para operador de caixa, atendente, motorista, balconista, entre outros postos. Veja as vagas.

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h

Vagas: 1.782. Há oportunidades para ajudante de obras, amarrador, armador de ferros, atendente de lojas, auxiliar de produção, auxiliar de logística, auxiliar operacional logística, cegonheiro, entre outras chances. 1.782. Há oportunidades para ajudante de obras, amarrador, armador de ferros, atendente de lojas, auxiliar de produção, auxiliar de logística, auxiliar operacional logística, cegonheiro, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.

Vagas: 1.202. Há oportunidades para analista contábil, atendente do setor de frios, auxiliar de confeitaria, eletricista de instalações, encarregado de construção civil e manutenção, frentista, entre outras chances. 1.202. Há oportunidades para analista contábil, atendente do setor de frios, auxiliar de confeitaria, eletricista de instalações, encarregado de construção civil e manutenção, frentista, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 880. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de cozinha, analista fiscal, controlador de pragas, eletricista de instalações, garçom, montador de móveis de madeira, oficial de manutenção, pedreiro, entre outras chances. 880. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de cozinha, analista fiscal, controlador de pragas, eletricista de instalações, garçom, montador de móveis de madeira, oficial de manutenção, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 204. Há oportunidades para assistente administrativo pcd, atendente balconista, auxiliar de banco de sangue, encarregado de obras, montador de móveis de madeira, técnico de estradas, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. 204. Há oportunidades para assistente administrativo pcd, atendente balconista, auxiliar de banco de sangue, encarregado de obras, montador de móveis de madeira, técnico de estradas, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 75. Há oportunidades para soldador montador, oficial pleno armador, padeiro, tosador de animais, técnico de planejamento de produção, topógrafo, entre outras chances. 75. Há oportunidades para soldador montador, oficial pleno armador, padeiro, tosador de animais, técnico de planejamento de produção, topógrafo, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141, Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 295. Há oportunidades para acabador de granito, alimentador de linha de produção, atendente de balcão, cortador de pedras, eletricista de instalações industriais, faxineiro, montador de móveis, entre outros postos. 295. Há oportunidades para acabador de granito, alimentador de linha de produção, atendente de balcão, cortador de pedras, eletricista de instalações industriais, faxineiro, montador de móveis, entre outros postos. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Marataízes

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 248. Há oportunidades para técnico químico, acompanhante de idoso, armador de ferragens, atendente de lojas de mercado, borracheiro, gerente de supermercado, operador de estação de tratamento de água, entre outras chances. 248. Há oportunidades para técnico químico, acompanhante de idoso, armador de ferragens, atendente de lojas de mercado, borracheiro, gerente de supermercado, operador de estação de tratamento de água, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria, 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 110. Há oportunidades para ajudante de cozinha, ajudante de pátio de sucata, cuidador, empregada doméstica, mecânico de automóveis, operador de retroescavadeira, trabalhador rural, entre outras chances. 110. Há oportunidades para ajudante de cozinha, ajudante de pátio de sucata, cuidador, empregada doméstica, mecânico de automóveis, operador de retroescavadeira, trabalhador rural, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.

Vagas: 189. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de produção, padeiro, técnico de edificações, separador de estoque noturno, trabalhador rural, vigilante, entre outras chances. 189. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de produção, padeiro, técnico de edificações, separador de estoque noturno, trabalhador rural, vigilante, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de São Mateus

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 357. Há oportunidades para agente funerário, auxiliar de almoxarifado, assistente de vendas, assistente social, biólogo, bombeiro hidráulico, estagiário de musculação, motorista de caminhão, entre outras chances. 357. Há oportunidades para agente funerário, auxiliar de almoxarifado, assistente de vendas, assistente social, biólogo, bombeiro hidráulico, estagiário de musculação, motorista de caminhão, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Barra de São Francisco

Como se candidatar: os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: currí os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.

Vagas: 51. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, ajudante de produção, operador de ponte rolante, operador de ponte, técnico de segurança do trabalho, marteleteiro, entre outras chances. 51. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, ajudante de produção, operador de ponte rolante, operador de ponte, técnico de segurança do trabalho, marteleteiro, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Colatina

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Vagas: 32. Há oportunidades para profissional de educação física na saúde, ajudante de carga e descarga de mercadoria, auxiliar administrativo, entre outras chances. 32. Há oportunidades para profissional de educação física na saúde, ajudante de carga e descarga de mercadoria, auxiliar administrativo, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.