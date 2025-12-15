Direito do trabalho

Quais são os casos em que o trabalhador tem estabilidade no emprego? Entenda

Legislação brasileira protege o empregado em algumas situações, impedindo que o colaborador seja dispensado de forma arbitrária

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 11:20

A legislação brasileira permite a rescisão do contrato de trabalho sem justa causa a qualquer momento. Entretanto, a lei protege o empregado em algumas situações, impedindo que o colaborador seja dispensado de forma arbitrária.

Segundo o advogado especialista em Direito e Processo do Trabalho, Alison Kaizer Guerini de Araujo, sócio do Escritório Ribeiro Fialho, a estabilidade no emprego ocorre em casos específicos, como dirigentes sindicais, funcionárias gestantes e membros da CIPA.

Ele ressalta ainda outros casos previstos em normas coletivas, como estabilidade pré-aposentadoria, estabilidade pós-férias ou estabilidade maior para mães após retorno da licença.

“Em qualquer dessas hipóteses, a dispensa só pode ocorrer por justa causa. Caso contrário, o empregado poderá pleitear a reintegração ao emprego ou o pagamento de indenização correspondente ao período de estabilidade”, comenta.

01 Gestante Desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

02 Acidente de trabalho ou doença ocupacional Estabilidade de 12 meses após o término do benefício concedido pelo INSS (auxílio-doença acidentário).

03 Dirigente sindical Desde o registro da candidatura até um ano após o término do mandato, caso eleito, protegendo a liberdade sindical.

04 Membros da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) Titulares e suplentes têm estabilidade desde o registro da candidatura até um ano após o fim do mandato.

05 Representantes dos empregados em comissões de negociação coletiva (art. 510-D da CLT) Estabilidade durante o mandato e até um ano depois.

06 Outros casos Há casos de estabilidade previstas em normas e conenções coletivas, como estabilidade pré-aposentadoria, estabilidade pós-férias ou estabilidade maior para mães após retorno da licença.

