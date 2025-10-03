Home
>
Tá No Lucro
>
Quanto custa por mês um funcionário para as empresas?

Quanto custa por mês um funcionário para as empresas?

A despesa vai depender do setor e até da cidade onde trabalha; além do salário bruto, devem ser considerados encargos como INSS e FGTS

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 11:38

Uma empresa comercial tem custos diferentes de uma prestadora de serviços

Todos os meses os funcionários de uma empresa recebem os salários referentes aos trabalhos que realizaram durante 30 dias. Por outro lado, as obrigações com encargos e benefícios pagos pelo empregador também precisam ser consideradas, o que acaba por elevar os valores desembolsados pelas organizações.

Recomendado para você

A despesa vai depender do setor e até da cidade onde trabalha; além do salário bruto, devem ser considerados encargos como INSS e FGTS

Quanto custa por mês um funcionário para as empresas?

Confira perguntas e respostas sobre como ficam os salários a partir de 2026 quando entrar em vigor a isenção para quem ganha até R$ 5 mil

Isenção do IR: quanto vou ganhar a mais? Vale para gratificação? Tire as dúvidas

Projeto aprovado na Câmara também mira os contribuintes com rendimentos anuais acima de R$ 600 mil, que serão alvo de uma alíquota progressiva de até 10%. A alíquota máxima será aplicada a quem recebe a partir de R$ 1,2 milhão por ano

Saiba como fica o IR de quem ganha acima de R$ 50 mil; calcule

O custo por funcionário vai depender sempre do tipo de empresa na qual ele trabalha, como lembra Flávia Rapozo, líder do Comitê de Conteúdo Qualificado de Governança, Riscos e Compliance do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF-ES). Segundo ela, isso acontece porque os sindicatos das categorias têm regras específicas para regular a relação contratual. Em resumo, o valor a pagar pela empresa é maior do que o ganho bruto do funcionário.

“Assim, uma empresa comercial tem custos diferentes de uma prestadora de serviços, por exemplo. Essa despesa também pode mudar de acordo com a cidade na qual a organização está sediada porque os sindicatos são locais”, explica Flávia.

A diretora de Pessoas, Cultura e Diversidade do Ibef-ES, Gisélia Freitas, complementa que, em 2025, o custo de um funcionário com carteira assinada pode ser de 70% a 100% acima do salário bruto, levando em conta encargos como Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) patronal, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), provisões de férias e 13º, além de benefícios como vale-transporte, alimentação, plano de saúde e outros que variam conforme o setor e o pacote oferecido pela empresa.

A executiva lembra que, além de ter custos diferentes, os setores também convivem com exigências inerentes à atividade. Ela cita como exemplo o setor comercial que apresenta uma taxa de rotatividade (turnover) mais elevada.

“Isso ocorre, geralmente, porque a atividade do comércio envolve trabalhar aos sábados e, às vezes, aos domingos. A rotatividade acaba sendo um custo que onera os gastos da empresa com a folha de pagamento, uma vez que contratar um empregado envolve gastos para selecionar, contratar, treinar, reter, e não somente os custos de rescisão”, exemplifica.

No setor industrial, a rotatividade é menor, no entanto, sofre maiores pressões dos sindicatos quanto ao ambiente disponibilizado para o exercício das atividades. “Isso pode envolver gastos com adequações nas instalações, pagamentos de insalubridade, entre outros gastos.”

LEIA MAIS

Minha Casa Minha Vida: FGTS cria nova faixa para imóveis de até R$ 500 mil

O que muda no saque do FGTS e no novo consignado para CLT

Fintech do ES lança ferramenta para evitar que empreendedor pague imposto duplicado

AG Carreiras: Como ter mais qualidade de vida no trabalho

Banco no ES deverá indenizar funcionário de 60 anos por demissão discriminatória

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Carteira de Trabalho Trabalho Mercado de trabalho

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais