Câmaras e prefeituras do ES e Exército: 21 mil vagas em concursos e seleções

A semana começa com mais de 21 mil vagas em 181 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. Há postos efetivos e temporários para diferentes segmentos e níveis de escolaridade. Também há formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 37 mil.

As vagas contemplam oportunidades em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça e polícias militares, entre outros órgãos.

Duas câmaras municipais lançaram editais de abertura de concurso. Em Domingos Martins , o Poder Legislativo visa contratar 13 profissionais, com salários de até R$ 4.515. As inscrições podem ser feitas até 29 de abril.

Já na Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá , o certame oferece seis oportunidades, com remuneração de até R$ 8.384. O atendimento aos candidatos ocorre de 13 de abril a 12 de maio.

Os interessados em participar do concurso público do Ministério Público do Espírito Santo têm até o dia 11 de junho para se inscrever. O prazo foi ampliado após indisponibilidade do sistema. São 60 vagas para o quadro efetivo da instituição. O salário chega a R$ 10 mil.

Prefeitura de Vitória está com dois processos seletivos simplificados abertos para a seleção de professores. Ao todo, são 143 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Para participar, é necessário ter licenciatura plena nas áreas específicas de atuação. O salário pode chegar a R$ 7.338,21. As inscrições podem ser feitas até 21 de abril de 2026.

Em Vila Velha , o processo seletivo tem como objetivo preencher sete vagas para cargos da área da Saúde. A remuneração pode chegar a R$ 14 mil. Os candidatos podem se inscrever até 16 de abril.

A Prefeitura de Irupi vai formar cadastro de reserva de professores, com salário de até R$ 2.938. O atendimento aos candidatos ocorre até 23 de abril.