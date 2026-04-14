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Oportunidades

Câmaras e prefeituras do ES e Exército: 21 mil vagas em concursos e seleções

Vagas são destinadas à contratação de servidores efetivos e temporários em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos

Publicado em 14 de Abril de 2026 às 08:26

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 abr 2026 às 08:26
A semana começa com mais de 21 mil vagas em 181 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. Há postos efetivos e temporários para diferentes segmentos e níveis de escolaridade. Também há formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 37 mil.
As vagas contemplam oportunidades em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça e polícias militares, entre outros órgãos.
Duas câmaras municipais lançaram editais de abertura de concurso. Em Domingos Martins, o Poder Legislativo visa contratar 13 profissionais, com salários de até R$ 4.515. As inscrições podem ser feitas até 29 de abril.
Já na Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, o certame oferece seis oportunidades, com remuneração de até R$ 8.384. O atendimento aos candidatos ocorre de 13 de abril a 12 de maio.
Os interessados em participar do concurso público do Ministério Público do Espírito Santo têm até o dia 11 de junho para se inscrever. O prazo foi ampliado após indisponibilidade do sistema. São 60 vagas para o quadro efetivo da instituição. O salário chega a R$ 10 mil.
Prefeitura de Vitória está com dois processos seletivos simplificados abertos para a seleção de professores. Ao todo, são 143 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Para participar, é necessário ter licenciatura plena nas áreas específicas de atuação. O salário pode chegar a R$ 7.338,21. As inscrições podem ser feitas até 21 de abril de 2026.
Em Vila Velha, o processo seletivo tem como objetivo preencher sete vagas para cargos da área da Saúde. A remuneração pode chegar a R$ 14 mil. Os candidatos podem se inscrever até 16 de abril.
A Prefeitura de Irupi vai formar cadastro de reserva de professores, com salário de até R$ 2.938. O atendimento aos candidatos ocorre até 23 de abril.
O Exército Brasileiro tem 1.100 vagas abertas para o ingresso nos cursos de formação e graduação de sargentos. Os candidatos devem ter ensino médio completo. O salário inicial é de R$ 3,8 mil. As inscrições seguem até 4 de maio.

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