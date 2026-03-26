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Câmara de Domingos Martins abre concurso público; veja as vagas

Câmara de Domingos Martins abre concurso público; veja as vagas

Salário varia de R$ 2.257,50 a R$ 4.515,00, conforme o cargo. Os novos servidores recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 986,43

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de março de 2026 às 09:36

Câmara de Domingos Martins
Câmara de Domingos Martins Crédito: Facebook/ Câmara de Domingos Martins

A Câmara de Domingos Martins, município que fica na região Serrana do Espírito Santo, lançou edital de concurso público para contratar servidores de níveis médio, técnico e superior. A oferta é de 13 vagas.

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O salário varia de R$ 2.257,50 a R$ 4.515,00, conforme o cargo. A carga horária é de 40 horas semanais para todos os cargos, exceto para analista legislativo-pedagógico, que tem jornada de 20 horas semanais. Os novos servidores recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 986,43, adicional por tempo de serviço, promoção, progressão e licença-prêmio.

Os interessados poderão se inscrever das 16 horas do dia 31 de março até as 16 horas do dia 29 de abril de 2026, no site do Instituto Consulplan, empresa responsável pelo certame

A taxa de inscrição é de R$ 67,50 para nível médio/técnico e de R$ 68,00 para nível superior. O pedido de isenção da taxa poderá ser solicitado de 31 de março a 2 de abril de, conforme orientações do Edital.

O concurso contará com será composto por prova objetiva de múltipla escolha e prova discursiva para todos os cargos, ambas eliminatórias e classificatórias. As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 7 de junho na cidade de Domingos Martins.

O regime jurídico será estatutário. O prazo de validade do concurso público será de 2 anos, a contar da data de publicação do respectivo ato de homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.

Confira os cargos

  • NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO
  • Agente legislativo e de cerimonial (4)
  • Operador de almoxarifado e patrimônio (1)
  • Operador de departamento pessoal e recursos humanos (1)
  • Operador de protocolo (1)
  • Técnico em comunicação (1)
  • Técnico em tecnologia da informação (1)

  • NÍVEL SUPERIOR
  • Analista legislativo-pedagógico (1)
  • Auditor interno legislativo (1)
  • Contador legislativo (1)
  • Técnico financeiro (1)
Professor Alexandre Amorim orienta que os candidatos não esperem a publicação do edital para começar a estudar

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