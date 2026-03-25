Editais

MPES e prefeituras: confira concursos e seleções abertos no ES

Há oportunidades para profissionais com nível fundamental, médio, técnico e superior; veja vagas e como se candidatar

Gabriela Maia Estagiária / [email protected]

Publicado em 25 de março de 2026 às 08:41

Sede do MInistério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) Crédito: Carlos Alberto Silva

Ao menos 11 concursos públicos e seleções estão abertos no Espírito Santo e reúnem vagas imediatas, além de formar cadastro de reserva. As oportunidades somam mais de 210 vagas para profissionais com ensino fundamental, médio, superior e técnico, com salários que chegam a R$ 10.453.

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), com 60 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para níveis médio e superior. Há oportunidades para os cargos de agente de apoio, agente técnico e agente especializado, com chances para administradores, engenheiros civis, biólogos, contadores, economistas, historiadores, médicos e outras áreas.

A remuneração é de até R$ 5.073 para agente de apoio, de R$ 7.312 para agente técnico e de R$ 10.453,81 para agente especializado. Além disso, o órgão concede benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-saúde e auxílio-creche. As inscrições podem ser feitas até 16h do dia 9 de abril. Veja vagas.

A Prefeitura de Ibiraçu tem seleção aberta para preencher vagas e formar cadastro de reserva para a Secretaria Municipal de Educação. Há vagas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As funções incluem assistente social, psicólogo, professor da educação infantil, professor de artes, professor do Atendimento Educacional Especializado (AEE) e outros postos.

As vagas são para regime de contratação temporária, com validade de até 11 meses para cargos de nível superior/magistério e até 6 meses para funções de nível fundamental/médio, podendo ser prorrogadas conforme a necessidade do município. A remuneração é de R$ 5.065. Os interessados podem se inscrever até a próxima segunda-feira (30). Veja vagas.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta