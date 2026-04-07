Prefeitura de Vitória abre seleção para contratar professores

Prefeitura de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A Prefeitura de Vitória está com dois processos seletivos simplificados abertos para a seleção de professores. Ao todo, são 143 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Para participar, é necessário ter licenciatura plena nas áreas específicas de atuação.

A remuneração varia de R$ 3.281,63 a R$ 7.338,21, conforme a titulação do candidato. A jornada de trabalho pode ser de 25, 40 ou 44 horas semanais.

Os interessados podem se inscrever até 21 de abril de 2026, exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), empresa responsável pela seleção.

A taxa de participação é de R$ 60. Podem pedir isenção do valor os candidatos de baixa renda, conforme a Lei Municipal nº 9.972/2023. A soliciatação do benefício pode ser feita nos dias 7 e 8 de abril de 2026.

Os processos seletivos contarão com prova objetiva, perícia médica (para candidatos PcD), procedimento de heteroidentificação (para candidatos negros) e comprovação de vínculo étnico-comunitário (para indígenas).

A prova objetiva será aplicada em 17 de maio de 2026, das 8h às 11h, em Vitória. Os candidatos aos cargos de Educação Especial também passarão por exame prático, prevista para 7 de junho de 2026.

A validade das seleções será de um ano, a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogadas uma única vez por igual período.

Confira as vagas

Edital nº 07/2026

Professor de Educação Básica III - Educação Especial: Bilíngue (15)

Professor de Educação Básica III - Educação Especial: Deficiência Visual (10)