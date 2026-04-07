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Prefeitura de Vitória abre seleção para contratar professores

Ao todo, são 143 vagas para quem tem licenciatura plena, com salários que variam de R$ 3.281,63 a R$ 7.338,21. Interessados podem se inscrever até 21 de abril

Publicado em 07 de Abril de 2026 às 11:53

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 abr 2026 às 11:53
Prefeitura de Vitória
Prefeitura de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A Prefeitura de Vitória está com dois processos seletivos simplificados abertos para a seleção de professores. Ao todo, são 143 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Para participar, é necessário ter licenciatura plena nas áreas específicas de atuação.
A remuneração varia de R$ 3.281,63 a R$ 7.338,21, conforme a titulação do candidato. A jornada de trabalho pode ser de 25, 40 ou 44 horas semanais.
Os interessados podem se inscrever até 21 de abril de 2026, exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), empresa responsável pela seleção.
A taxa de participação é de R$ 60. Podem pedir isenção do valor os candidatos de baixa renda, conforme a Lei Municipal nº 9.972/2023. A soliciatação do benefício pode ser feita nos dias 7 e 8 de abril de 2026. 
Os processos seletivos contarão com prova objetiva, perícia médica (para candidatos PcD), procedimento de heteroidentificação (para candidatos negros) e comprovação de vínculo étnico-comunitário (para indígenas).
A prova objetiva será aplicada em 17 de maio de 2026, das 8h às 11h, em Vitória. Os candidatos aos cargos de Educação Especial também passarão por exame prático, prevista para 7 de junho de 2026.
A validade das seleções será de um ano, a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogadas uma única vez por igual período.

Confira as vagas

  • Edital nº 07/2026
  • Professor de Educação Básica III - Educação Especial: Bilíngue (15)
  • Professor de Educação Básica III - Educação Especial: Deficiência Visual (10)
  • Edital nº 08/2026
  • Professor de Educação Básica III - PEB III Educação Artística (3)
  • Professor de Educação Básica III - Dinamizador de Educação Artística (30)
  • Professor de Educação Básica III - PEB III Língua Portuguesa (30)
  • Professor de Educação Básica III - PEB III Língua Inglesa (5)
  • Professor de Educação Básica III - PEB III Matemática (10)
  • Professor de Educação Básica IV - PEB IV em Função Pedagógica (25)
  • Professor de Educação Básica IV - PEB IV Coordenador de Turno (15)

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