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60 vagas

Últimos dias para se inscrever no concurso do Ministério Público do ES

Oportunidades são voltadas para carreiras da área administrativa da instituição, com salários que chegam a R$ 10 mil. Inscrições terminam em 9 de abril
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 abr 2026 às 10:37

Publicado em 07 de Abril de 2026 às 10:37

MPES
Sede do MInistério Público do Estado do ES - MPES Crédito: Carlos Alberto Silva
O concurso público do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) está na reta final de inscrições. O prazo para garantir a participação no certame termina nesta quinta-feira, dia 9 de abril.
A oferta é de 60 vagas, além da formação de cadastro de reserva para cargos efetivos da área administrativa da instituição. As oportunidades são destinadas a funções de nível médio e superior.
A jornada de trabalho pode ser de até 20 ou 40 horas semanais. A remuneração inicial é de R$ 5.073,26 para agente de apoio, de R$ 7.312,44 para agente técnico e de R$ 10.453,81 para agente especializado. Os novos servidores recebem ainda benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-saúde e auxílio-creche.
O atendimento aos candidatos ocorre no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), empresa responsável pelo concurso.
A taxa de inscrição é de R$ 95 para agente de apoio e de R$ 120 para agente técnico e agente especializado. O pagamento poderá ser realizado até 10 de abril de 2026.
A seleção contará com prova objetiva e prova discursiva para todos os cargos, além de avaliação de títulos para os cargos de agente técnico e agente especializado. As provas estão previstas para o dia 31 de maio de 2026, com os locais a serem divulgados a partir de 25 de maio de 2026. Haverá também procedimentos de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial, quando aplicável.
O prazo de validade do concurso é de 2 anos, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.

Confira os cargos

  • NÍVEL MÉDIO
  • Agente de Apoio - Administrativa (20)
NÍVEL SUPERIOR
  • Agente Técnico - Administrador (1)
  • Agente Técnico - Antropólogo (1)
  • Agente Técnico - Arquiteto (1)
  • Agente Técnico - Assistente Social (1)
  • Agente Técnico - Atuário (1)
  • Agente Técnico - Bacharel em Logística (1)
  • Agente Técnico - Biólogo (1)
  • Agente Técnico - Contador (1)
  • Agente Técnico - Desenvolvedor (1)
  • Agente Técnico - DevOps (1 vaga)
  • Agente Técnico - Economista (1)
  • Agente Técnico - Enfermeiro (1)
  • Agente Técnico - Engenheiro Agrônomo (1)
  • Agente Técnico - Engenheiro Ambiental (1)
  • Agente Técnico - Engenheiro Civil (1)
  • Agente Técnico - Engenheiro de Produção (1)
  • Agente Técnico - Engenheiro de Segurança do Trabalho (1)
  • Agente Técnico - Engenheiro Mecânico (1)
  • Agente Técnico - Estatístico (1)
  • Agente Técnico - Fisioterapeuta (1)
  • Agente Técnico - Governança em TI (1)
  • Agente Técnico - Historiador (1)
  • Agente Técnico - Inovação (1)
  • Agente Técnico - Médico-Veterinário (1)
  • Agente Técnico - Nutricionista (1)
  • Agente Técnico - Operador de Infraestrutura (1)
  • Agente Técnico - Operador de Redes e Telecomunicações (1)
  • Agente Técnico - Pedagogo (1)
  • Agente Técnico - Psicólogo (1)
  • Agente Técnico - Qualidade e Testes de Software (1)
  • Agente Técnico - Suporte ao Usuário (1)
  • Agente Especializado - Analista de Experiência do Usuário - UX (1)
  • Agente Especializado - Analista de Infraestrutura (1)
  • Agente Especializado - Analista de Segurança da Informação (1)
  • Agente Especializado - Analista de Sistemas (1)
  • Agente Especializado - Cientista de Dados e Inteligência de Negócios (1)
  • Agente Especializado - Engenheiro de Dados (1)
  • Agente Especializado - Médico (1)
  • Agente Especializado - Médico do Trabalho (1)
  • Agente Especializado - Médico Psiquiatra (1)

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