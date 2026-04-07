Últimos dias para se inscrever no concurso do Ministério Público do ES

Sede do MInistério Público do Estado do ES - MPES Crédito: Carlos Alberto Silva

O concurso público do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) está na reta final de inscrições. O prazo para garantir a participação no certame termina nesta quinta-feira, dia 9 de abril.

A oferta é de 60 vagas, além da formação de cadastro de reserva para cargos efetivos da área administrativa da instituição. As oportunidades são destinadas a funções de nível médio e superior.

A jornada de trabalho pode ser de até 20 ou 40 horas semanais. A remuneração inicial é de R$ 5.073,26 para agente de apoio, de R$ 7.312,44 para agente técnico e de R$ 10.453,81 para agente especializado. Os novos servidores recebem ainda benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-saúde e auxílio-creche.

O atendimento aos candidatos ocorre no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), empresa responsável pelo concurso.

A taxa de inscrição é de R$ 95 para agente de apoio e de R$ 120 para agente técnico e agente especializado. O pagamento poderá ser realizado até 10 de abril de 2026.

A seleção contará com prova objetiva e prova discursiva para todos os cargos, além de avaliação de títulos para os cargos de agente técnico e agente especializado. As provas estão previstas para o dia 31 de maio de 2026, com os locais a serem divulgados a partir de 25 de maio de 2026. Haverá também procedimentos de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial, quando aplicável.

O prazo de validade do concurso é de 2 anos, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.

Confira os cargos

NÍVEL MÉDIO

Agente de Apoio - Administrativa (20)

NÍVEL SUPERIOR

Agente Técnico - Administrador (1)

Agente Técnico - Antropólogo (1)

Agente Técnico - Arquiteto (1)

Agente Técnico - Assistente Social (1)

Agente Técnico - Atuário (1)

Agente Técnico - Bacharel em Logística (1)

Agente Técnico - Biólogo (1)

Agente Técnico - Contador (1)

Agente Técnico - Desenvolvedor (1)

Agente Técnico - DevOps (1 vaga)

Agente Técnico - Economista (1)

Agente Técnico - Enfermeiro (1)

Agente Técnico - Engenheiro Agrônomo (1)

Agente Técnico - Engenheiro Ambiental (1)

Agente Técnico - Engenheiro Civil (1)

Agente Técnico - Engenheiro de Produção (1)

Agente Técnico - Engenheiro de Segurança do Trabalho (1)

Agente Técnico - Engenheiro Mecânico (1)

Agente Técnico - Estatístico (1)

Agente Técnico - Fisioterapeuta (1)

Agente Técnico - Governança em TI (1)

Agente Técnico - Historiador (1)

Agente Técnico - Inovação (1)

Agente Técnico - Médico-Veterinário (1)

Agente Técnico - Nutricionista (1)

Agente Técnico - Operador de Infraestrutura (1)

Agente Técnico - Operador de Redes e Telecomunicações (1)

Agente Técnico - Pedagogo (1)

Agente Técnico - Psicólogo (1)

Agente Técnico - Qualidade e Testes de Software (1)

Agente Técnico - Suporte ao Usuário (1)