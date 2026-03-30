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Secretaria de Saúde contrata mais de 400 profissionais para formação na Atenção Básica

Secretaria de Saúde contrata mais de 400 profissionais para formação na Atenção Básica

Interessados podem se inscrever até o dia 13 de abril; selecionados vão receber uma bolsa-formação, que varia de R$ 4.375 a R$ 15.000

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 30 de março de 2026 às 15:30

Médico da Atenção Primária à Saúde
Médico da Atenção Primária à Saúde Crédito: Freepik

A Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), está com 416 vagas abertas para formação em serviço na Atenção Primária à Saúde (APS). Os interessados precisam ter nível superior.

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Remuneração inicial pode chegar a R$ 7.580,71, somando o salário de R$ 3.922,44, produtividade de até R$ 2.833,27 e auxílio-alimentação de R$ 825; prazo termina na quarta-feira (1°)

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As oportunidades estão disponíveis nos editais nº 024/2026 e nº 025/2026. As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de abril, no site do ICEPi.

Os selecionados receberão uma bolsa-formação que varia de R$ 4.375 a R$ 15.000, conforme a formação. A seleção dos candidatos será feita por meio de análise de documentos.

As vagas abrangem todas as regiões de saúde do Espírito Santo, com distribuição em 63 municípios, no âmbito do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS).

A iniciativa do governo estadual tem como objetivo fortalecer a Atenção Primária à Saúde, sendo resultado da cooperação entre o Estado e os municípios. O programa conta com 1.216 profissionais, que atuam em 67 dos 78 municípios capixabas, promovendo a qualificação por meio da formação em serviço na APS, de modo a ampliar a resolutividade da atenção à saúde.

Confira as vagas

Edital nº 024/2026

  • Aprimoramento em Consultório na Rua em APS
  • Assistente Social (1)
  • Cirurgião-Dentista (cadastro)
  • Enfermeiro (3)
  • Psicólogo (1)
  • Profissional de Educação Física (cadastro)
  • Terapeuta Ocupacional (cadastro)

  • Aprimoramento em Interprofissionalidade em Equipe Multiprofissional Ampliada na APS
  • Assistente Social (18)
  • Farmacêutico (25)
  • Fisioterapeuta (22)
  • Fonoaudiólogo (35) 
  • Nutricionista (24) 
  • Profissional Arte Educador (5)
  • Profissional de Educação Física (44) 
  • Profissional de Gerontologia (cadastro)
  • Psicólogo (22)
  • Terapeuta Ocupacional (22) 

  • Aprimoramento em Saúde da Família/APS
  • Cirurgião-Dentista (21)
  • Enfermeiro (68)

Edital nº 025/2026

  • Aprimoramento em Consultório na Rua em APS
  • Médico área normal (cadastro)
  • Médico difícil fixação (1)

  • Aprimoramento em Saúde da Família/APS
  • Médico área normal (64)
  • Médico difícil fixação (40)

Municípios contemplados 

  • Região Metropolitana de Saúde
  • Cariacica, Vitória, Vila Velha, Serra, Viana, Guarapari, Fundão, Aracruz, João Neiva, Santa Teresa, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante, Afonso Cláudio, Itarana, Itaguaçu, Laranja da Terra, Conceição do Castelo, Brejetuba, Ibatiba

  • Região Central de Saúde
  • Linhares, Sooretama, Rio Bananal, São Roque do Canaã, Pancas, São Domingos do Norte, Governador Lindenberg, São Gabriel da Palha, Águia Branca, Alto Rio Novo, Baixo Guandu.

  • Região Norte de Saúde
  • Jaguaré, São Mateus, Conceição da Barra, Pinheiros, Boa Esperança, Nova Venécia, Vila Pavão, Ponto Belo, Montanha, Mucurici, Ecoporanga, Água Doce do Norte, Barra de São Francisco

  • Região Sul de Saúde
  • Alfredo Chaves, Anchieta, Atílio Vivácqua, Apiacá, Alegre, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Iconha, Ibitirama, Muqui, Muniz Freire, Vargem Alta, Piúma, Rio Novo do Sul, Mimoso do Sul, Dores do Rio Preto

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