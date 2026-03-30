Secretaria de Saúde contrata mais de 400 profissionais para formação na Atenção Básica

Publicado em 30 de março de 2026 às 15:30
A Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), está com 416 vagas abertas para formação em serviço na Atenção Primária à Saúde (APS). Os interessados precisam ter nível superior.
As oportunidades estão disponíveis nos editais nº 024/2026 e nº 025/2026. As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de abril, no site do ICEPi.
Os selecionados receberão uma bolsa-formação que varia de R$ 4.375 a R$ 15.000, conforme a formação. A seleção dos candidatos será feita por meio de análise de documentos.
As vagas abrangem todas as regiões de saúde do Espírito Santo, com distribuição em 63 municípios, no âmbito do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS).
A iniciativa do governo estadual tem como objetivo fortalecer a Atenção Primária à Saúde, sendo resultado da cooperação entre o Estado e os municípios. O programa conta com 1.216 profissionais, que atuam em 67 dos 78 municípios capixabas, promovendo a qualificação por meio da formação em serviço na APS, de modo a ampliar a resolutividade da atenção à saúde.
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