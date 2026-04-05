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151 editais

Ministério Público, prefeituras do ES e Marinha: 20 mil vagas em concursos e seleções

Há chances para professores, bibliotecários, agentes técnicos, psicólogos, guardas municipais, promotores, médicos, enfermeiros, entre outros cargos
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 abr 2026 às 18:30

Publicado em 05 de Abril de 2026 às 18:30

Pelo menos 151 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 20 mil vagas efetivas e temporárias. Também há formação de cadastro de reserva. Há chances para profissionais de todos os níveis de escolaridade, com salários que podem chegar a R$ 37 mil.
As vagas abrangem órgãos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Judiciário, polícias militares, entre outros órgãos.
O concurso do Ministério Público do Espírito Santo entra na reta final de inscrições. Os interessados podem se inscrever até o dia 9 de abril no certame que oferece 60 vagas para o quadro administrativo da instituição. Os salários variam de R$ 5.073 a 10.453, conforme a escolaridade do candidato.
A Prefeitura de Guarapari abrirá processo seletivo simplificado para a contratação de auxiliar de serviço escolar, assistente administrativo e bibliotecário. Os ganhos podem chegar a R$ 2.678. As inscrições poderão ser feitas de 8 a 13 de abril.
A Prefeitura de Irupi vai formar cadastro de reserva de professores, com salário de até R$ 2.938. O atendimento aos candidatos será de 7 a 23 de abril.
Câmara de Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, lançou edital para contratar 13 profissionais efetivos. A remuneração varia de R$ 2.257 a 4.515. As inscrições vão até 29 de abril.
A Marinha do Brasil abriu edital com 156 vagas para o concurso de admissão ao Colégio Naval. Os interessados devem ter o ensino fundamental completo. Os alunos receberão remuneração de R$ 1.526. O prazo vai até 4 de maio.

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