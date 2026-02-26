Home
Obra de nova fábrica de fertilizantes vai gerar até 300 empregos em Aracruz

Com previsão para começar a funcionar em 2027, unidade da Adufértil vai abastecer a Suzano e também pode atender produtores de café e outras culturas do Estado

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 18:49

Lançamento da pedra fundamental da fábrica da Adufértil em Aracruz
Lançamento da pedra fundamental da fábrica da Adufértil, em Aracruz Crédito: Leticia Orlandi

A partir de um investimento de R$ 90 milhões, a região Norte do Espírito Santo vai ganhar uma nova fábrica de fertilizantes até o início de 2027. Por meio de parceria com a Suzano e a Portocel, a Adufértil iniciou a construção da sua unidade em Aracruz. A empresa é líder no segmento de fertilizantes mistos em São Paulo e, desde 2021, integra o grupo Indorama Corporation, de Singapura.

A pedra fundamental da obra, que marca um movimento estratégico da companhia para fortalecer a cadeia de suprimentos agrícolas no Sudeste do Brasil, foi lançada nesta quinta-feira (26). O evento ocorreu na área onde será construída a unidade, às margens da rodovia ES-010 e próximo das operações da Suzano e da Portocel.

O empreendimento é viabilizado por uma parceria que envolve a Suzano, um dos principais clientes da empresa, e a Portocel — terminal que tem a empresa de celulose e a Cenibra como acionistas —, responsável pela logística de importação dos insumos.

Durante a fase de implantação, a obra deverá gerar cerca de 300 empregos, com maior volume de contratações previsto para maio. Na etapa operacional, a unidade contará com aproximadamente 80 profissionais, com vagas nas áreas operacional, técnica e de gestão e ainda gerará 160 vagas de emprego indiretas. As admissões devem começar em outubro, e o início da operação está previsto para abril de 2027.

A planta industrial será uma misturadora de fertilizantes com capacidade produtiva estimada em 180 mil toneladas por ano e armazenagem estática de 30 mil toneladas de NPK (Nitrogênio, Fósforo e Potássio). A produção incluirá envase em big bags e sacarias, com paletização automatizada por meio de equipamentos robotizados.

Atualmente, a Adufértil mantém unidades em São Paulo, uma operação terceirizada em Alfenas (MG) e quatro unidades (duas próprias e duas terceirizadas) oriundas da Fass Agro, empresa que adquiriu em 2025.

Segundo Rafael Botelho, diretor de Operações do Grupo Indorama Corporation, controlador da Adufértil, a escolha do Espírito Santo está diretamente relacionada à eficiência logística e à proximidade dos mercados consumidores. “A instalação da fábrica em Aracruz resulta de uma parceria estratégica com a Suzano e a Portocel, permitindo uma operação mais eficiente e alinhada às demandas de segmentos como silvicultura, cafeicultura e outras culturas relevantes da região”, afirma.

Ele acrescenta que a primeira unidade no Espírito Santo é uma obra que representa um grande marco para a empresa. "A gente tem muito orgulho de estar aqui nessa parceria para abastecer o mercado do Espírito Santo, com café e silvicultura principalmente, mas também a Bahia e Minas Gerais", afirmou, durante o evento.

Para a Suzano, a chegada da nova unidade representa um ganho logístico e competitivo. “A instalação da Adufértil na região trará avanços significativos para o nosso negócio, com ganhos em eficiência e redução das distâncias logísticas no abastecimento de fertilizantes, o que torna a operação mais sustentável”, destaca Carlos Alberto Nassur, diretor de Operações Florestais da Suzano no Espírito Santo e em Minas Gerais.

Segundo ele, a proximidade da unidade de fertilizantes com as áreas de plantio da empresa reduz custos logísticos para a chegada do produto e impulsiona o desenvolvimento regional. Para as operações florestais, atualmente as carretas chegam a percorrer 1.200 km para atender à demanda da empresa com fertilizantes.

A expectativa é que, do total produzido pela Adufértil na nova planta, a Suzano utilize cerca de 20% para suas operações florestais. O restante deverá ser voltado para a nutrição e o fortalecimento de culturas importantes para o agro do Espírito Santo, como café, cacau, cana-de-açúcar e pimenta, que podem ser fortalecidas a partir dessa parceria.

A Portocel terá papel central na operação, sendo responsável pelo recebimento das matérias-primas importadas, que seguirão por via rodoviária até a planta da Adufértil, localizada a menos de dois quilômetros do terminal portuário.

“A movimentação de insumos para fertilizantes está alinhada à nossa estratégia de diversificação de cargas”, afirma Alexandre Billot Mori, gerente geral da Portocel. Para ele, o projeto reforça a competitividade logística da região e consolida Aracruz como um polo relevante no cenário nacional.

Área da Adufértil em Aracruz
Área onde será construída a fábrica da Adufértil, em Aracruz Crédito: Divulgação

