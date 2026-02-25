Em 2025

ES lidera ranking do Tesouro Nacional em investimentos e poupança

Dados do Relatório Resumido de Execução Orçamentária de 2025 também mostram que o Espírito Santo tem o menor nível de endividamento entre as unidades da Federação

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 15:58

Estado ocupa o primeiro lugar no ranking nacional de investimentos Crédito: Reprodução

O Espírito Santo foi apontado como o Estado que mais investe no Brasil e também como o que tem o melhor índice de poupança, segundo o Tesouro Nacional. Os dados são do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) de 2025, da Secretaria do Tesouro Nacional.

Segundo dados do RREO, o Espírito Santo alcançou o maior percentual de poupança corrente em relação à Receita Corrente Líquida (RCL): 21,1%. A poupança corrente corresponde à diferença entre as receitas correntes arrecadadas e as despesas correntes empenhadas e é um indicador direto da capacidade do Estado de financiar investimentos com recursos próprios.

Além disso, o Estado também ocupa o primeiro lugar no ranking nacional de investimentos, destinando 20% de sua receita total a essa finalidade, o maior percentual entre as unidades da Federação.

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) destaca que, ao alcançar o maior percentual positivo do País, o Espírito Santo demonstra elevada autonomia financeira, solidez nas contas públicas e capacidade de investir de forma sustentável, sem depender de fontes extraordinárias para manter seu ritmo de crescimento e sustentar políticas públicas estruturantes.

Para o secretário de Estado da Fazenda, Benicio Costa, os resultados confirmam a consistência do modelo de gestão adotado pelo governo do Estado.

“Manter o maior índice de poupança corrente do país, liderar em investimentos e ainda apresentar o menor nível de endividamento do Brasil é a prova de que o Espírito Santo alia responsabilidade fiscal e capacidade de execução. Estamos garantindo equilíbrio nas contas públicas e criando as condições necessárias para ampliar investimentos que impactam diretamente a vida dos capixabas. Somente em 2025, o Estado destinou mais de R$ 5 bilhões a investimentos, um novo recorde histórico”, afirmou o secretário.



O secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, destaca que os resultados fiscais refletem uma estratégia de longo prazo estruturada com responsabilidade e planejamento.

“O Espírito Santo é referência nacional em responsabilidade fiscal, com Nota A+ na Capacidade de Pagamento (Capag) e a melhor relação entre dívida e receita do país, segundo o Tesouro Nacional. Esse cenário é resultado de uma gestão fiscal responsável e de planejamento consistente, que possibilitou ao Estado realizar o maior volume de investimentos de sua história, com R$ 20,5 bilhões aplicados entre 2019 e 2025. Investimentos que se refletem em entregas reais e melhoria de qualidade de vida dos capixabas”, aponta.

O auditor de Finanças e subsecretário do Tesouro Estadual, Daniel Corrêa, afirma que o resultado é consequência de planejamento técnico, controle rigoroso das despesas e qualificação permanente da gestão orçamentária.

“A poupança corrente de 21,1% evidencia a autonomia financeira do Estado. A dívida negativa de -52,48% demonstra solidez estrutural e baixa vulnerabilidade fiscal. E o volume de investimentos confirma nossa capacidade de transformar esse equilíbrio em entregas concretas à sociedade. Esse desempenho é fruto de uma política fiscal estruturada, com foco em eficiência do gasto público e previsibilidade orçamentária”, ressalta Daniel Corrêa.

