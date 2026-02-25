Linha do tempo

GWM no ES: sigilo, reuniões de madrugada e 3 anos para convencer chineses

Bastidores da negociação entre governo do Estado e executivos mostram o que fez montadora optar por fábrica em Aracruz, no Norte capixaba

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 15:30

Fábrica da GWM em Iracemápolis, em São Paulo Crédito: Divulgação/GWM

O anúncio de que a GWM (Great Wall Motors) vai instalar uma indústria de veículos em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, chamou a atenção pelos números. Afinal, quando pronta, a unidade deve gerar até 10 mil empregos e produzir até 200 mil veículos por ano, convertendo-se na maior fábrica da empresa na América Latina. Essa negociação durou cerca de três anos e envolveu uma disputa com o Paraná e reuniões madrugada adentro intermediadas pelo governo capixaba para convencer os chineses.

O interesse do Espírito Santo em atrair a GWM para o Estado começou em 2023, quando a montadora passou a importar carros pelos portos capixabas.

“Os executivos vieram ao Estado, tiveram uma primeira interação conosco e fizeram um convite para conhecermos a estrutura da GWM”, explicou o secretário de Desenvolvimento, Rogério Salume.

Executivos reunidos com Casagrande e Ferraço no Palácio Anchieta, em agosto de 2023 Crédito: Leonardo Tononi

Em abril de 2024, o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) foi ao Beijing Auto Show, um dos maiores e mais influentes salões do automóvel do mundo, realizado em Pequim (China), e na ocasião também fez uma visita técnica à fábrica da GWM.

“A partir daí, se acendeu a chama da possibilidade de trazer a fábrica para o Espírito Santo”, disse o secretário.

Em agosto de 2025, a montadora solicitou informações ao governo capixaba, como áreas disponíveis, benefícios, infraestrutura (gás, água, energia e logística) e mão de obra disponível.

O governo do Estado, então, por meio da Nova-ES, agência voltada à atração de investimentos, reuniu essas informações a partir de levantamentos feitos com o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), Secretaria da Fazenda (Sefaz), ES Gás e EDP.

“A gente foi a cada órgão levantar informações e passar para o time técnico da GWM”, relembrou Salume.

Em setembro, técnicos da montadora visitaram áreas em Aracruz e no Porto da Imetame, ocasião em que foram apresentadas as vantagens logísticas e a estrutura portuária da região, e foi assinado um termo de confidencialidade de uma possível negociação.

Foi um projeto com muitas informações sensíveis e sigilosas. Seguimos o processo de forma muito rígida para trazer esse investimento para cá Rogério Salume Secretário de Desenvolvimento do ES

No fim de 2025, o governo estadual começou a elaborar o termo de compromisso de investimento, com apoio do escritório de advocacia Machado Meyer, para que a montadora, diante das vantagens oferecidas pelo Estado, assegurasse o investimento em Aracruz.

Em janeiro de 2026, o termo de compromisso chegou à versão final, e o vice-governador levou o documento à China, em uma nova visita às instalações da GWM. No dia 15, o presidente da companhia, Jack Wey, assinou o documento e confirmou o interesse em se instalar no Espírito Santo.

O fundador da GWM, Jack Wey, o vice-governador Ricardo Ferraço e ao fundo o secretário de Estado de Desenvolvimento, Rogério Salume Crédito: Divulgação

“Foram centenas de horas, de trocas de mensagens, porque esse não é um projeto simples. É uma mudança histórica que vamos colher os frutos daqui para frente”, declarou Salume.

Algumas dessas conversas ocorreram de madrugada, de acordo com o diretor de Relações Institucionais da GWM no Brasil, Ricardo Bastos. “Muitas vezes, as reuniões eram às duas, três da manhã, para conciliar a agenda lá na China, e o governo daqui sempre nos atendeu, nos proveu informações e, ao mesmo tempo, entendendo o nosso lado", relembrou.

No dia 27, o Executivo estadual publicou, no Diário Oficial do Estado, um Decreto de Utilidade Pública (DUP), reservando uma área de 1,9 milhão de metros quadrados em Aracruz para o empreendimento. Na última terça-feira (26), a montadora confirmou os investimentos no município e apresentou as novas etapas para tirar a empreitada do papel.

O governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), afirmou que o projeto é de longo prazo e ainda não há um prazo para o início da montagem dos veículos. Ele explicou que, neste primeiro momento, é necessário concluir a reserva da área para, na sequência, iniciar o licenciamento ambiental, a terraplanagem e a preparação do terreno.

“A gente quer, cada vez mais, que o Estado seja forte na indústria. A política industrial leva soberania a um país, a um Estado. A gente pode ter a indústria que nos leve à soberania e alimente as outras demais atividades. É uma compreensão importante para quem quiser governar o Espírito Santo”, apontou.

Para efetivar a reserva da área, ainda será necessário dialogar com a Suzano, detentora de parte do terreno, para saber como será a apropriação. Na sequência, caberá ao Iema realizar o licenciamento ambiental para, na sequência, iniciar a terraplanagem e começar a construir a fábrica.

Conforme relatou o diretor de Relações Institucionais da GWM, Ricardo Bastos, ao colunista Abdo Filho, de A Gazeta, a proximidade do terreno à área portuária do Norte capixaba e a infraestrutura logística foram pontos que contaram a favor do Espírito Santo na disputa com o Paraná.

